Ligue 2 : Sochaux, être d'attaque contre Niort

Droit au but pour Sochaux ! Non, le FCSM ne se prend pas pour l'OM (en même temps, la comparaison avec Marseille n'est pas des plus flatteuses en ce moment) ce samedi soir à Bonal. Mais face à Niort, la priorité est de faire le plein de points. Faire fi du huis clos, reconfinement oblige, et donc retrouver le chemin des filets. Cela fait 3 matches que l'équipe d'Omar Daf ne gagne plus (2 nuls et une défaite) et surtout ne marque plus de buts. Les Sochaliens, 6èmes, se doivent donc d'être d'attaque face aux Chamois Niortais, 7èmes.

"Certains joueurs doivent élever leur niveau de jeu, améliorer leurs stats" - Omar Daf

L'entraîneur du FCSM a même été très insistant sur ce point ce vendredi lors de la conférence de presse d'avant-match "J'attends une réaction par rapport au match de Guingamp (0-0) pour qu'on puisse renouer avec la victoire à Bonal. Nous sommes la 7ème attaque du championnat (10 buts inscrits en 9 matches) mais malgré tout, j'attends plus, certains joueurs doivent élever leur niveau de jeu, améliorer leurs stats, qu'on soit plus performants devant". Omar Daf est apparu quelque peu agacé par le manque d'efficacité récurrent ces derniers temps de son équipe sur le plan offensif "On fait tout ce qu'il faut toute la semaine pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions, mais à un moment, dans les 25 derniers mètres, c'est la qualité individuelle qui doit faire la différence. Les situations devant le but, elles sont là, maintenant il faut être plus spontanés, plus instinctifs pour la mettre au fond." assène le coach légèrement remonté.

"J'ai envie de revenir mais pas en tant que "super sub"' - Bryan Lasme, attaquant du FCSM

Entre les lignes de ce petit coup de semonce, on devine que l'entraîneur du FCSM vise Bryan Soumaré ou encore Fabien Ouréga, pas assez influents et décisifs à son goût. Bryan Lasme lui n'est pas directement visé. Souvent remplaçant, le jeune attaquant a envie de saisir sa chance "Après une blessure en début de saison, j'ai envie de revenir mais pas en tant que "Super sub" (super remplaçant : Bryan Lasme avait égalisé en fin de match la saison passée face à Grenoble et au Paris FC). J'ai envie d'apporter plus à l'équipe. Je travaille beaucoup pour simplifier mon jeu, éviter le dribble superflu et frapper au but plus instinctivement. D'ailleurs, tout l'équipe doit faire cet effort. On a des joueurs de qualité devant, mais il faut qu'on soit plus efficaces, qu'on tire plus, qu'on soit plus spontanés, qu'on soit plus "tueurs" tout simplement" résume le jeune attaquant formé à Seloncourt.

Bryan Lasme et les Sochaliens savent qu'ils sont attendus au tournant offensivement face à Niort © Radio France - Hervé Blanchard

Sans Pogba, Bédia, Ambri mais avec Niane seule en pointe ?

Pour ce duel face à Niort, Sochaux est privé de Pogba et Bédia suspendus mais également de Steve Ambri, pas encore complètement remis de sa contamination au COVID. Le milieu de terrain sochalien doit même encore passer "des examens cardiologiques ce samedi pour avoir le feu vert médical à une reprise collective de l'entraînement" indique Omar Daf alors que du côté de Niort, aucun cas positif n'est annoncé. Pour remplacer Pogba, suspendu, Boris Moltenis, excellent à Toulouse lors de sa dernière titularisation, tient la corde "mais comme tout le monde aime bien faire sa propre compo, je vous laisse choisir" ironise l'entraîneur des jaune et bleu.

A la pointe de l'attaque, Adama Niane, devrait lui pallier la suspension de Bédia. Ce serait la 2ème titularisation du Malien après une première ratée face à Amiens (0-2), une deuxième opportunité à bien négocier cette fois "Il doit nous apporter toute sa qualité, son expérience. Il a des qualités différentes de Chris Bédia, on a travaillé toute la semaine optimiser ses qualités justement, et pour le mettre dans les meilleures dispositions tout en gardant nos principes de jeu". Autrement dit, la balle est dans le camp des joueurs du FCSM !

