Ligue 2 : Sochaux veut enfin avoir du Pau !

Frankie Yau portera le masque ce vendredi soir à Bonal. Comme tous les spectateurs de ce duel de la 17ème journée de Ligue 2 entre Sochaux et Pau (coup d'envoi à 21h), le président du FCSM, présent cette semaine, se pliera aux nouvelles restrictions en vigueur avec l'aggravation de la situation sanitaire. Mais le numéro 2 de Nenking, le groupe chinois propriétaire du club, espère bien clore son séjour sochalien par un sourire pour savourer un succès des Jaune et Bleu. Parce que l'équipe d'Omar Daf a cruellement besoin d'une victoire contre les Béarnais. En enchaînant 4 rencontres sans gagner, le FCSM a glissé à la 4ème place. Il est donc grand temps de remettre les gaz sous peine de décrocher du TOP 5. Mais Pau, 7ème, a bien l'intention de jouer les trouble-fêtes.

"On ne se passe pas de ses meilleurs joueurs" - Omar Daf

"Pour réenclencher une dynamique positive" dixit Omar Daf "on doit continuer à jouer notre jeu, à rester fidèle à notre philosophie" déclare le coach du FCSM ce jeudi lors du point presse d'avant-match. Sans oublier de "recadrer", une fois de plus, la presse locale, trop insistante à son goût sur ses questionnements autour de ses choix offensifs "C'est aussi simple. Didier Deschamps ne se passe pas de ses meilleurs attaquants. Il n'y a pas un entraîneur au monde qui se dit "c'est mon meilleur joueur, mais je ne veux pas gagner le match, donc je vais me passer de mon meilleur joueur !" Donc, moi, c'est pareil, comme ça se fait dans tous les clubs du monde, les joueurs qui ont moins de temps de jeu doivent bousculer la hiérarchie (Niane, Kitala). On essaie d'être logique en titularisant les joueurs les plus en forme, qui donnent le plus, et moi, je veux gagner les matchs plus que vous encore, donc, je le répète, on ne se passe pas de ses meilleurs joueurs." Omar Daf clôt le débat et attend surtout beaucoup plus encore de ses "entrants" qui pour l'heure ne lui donnent pas entière satisfaction.

"On est sûrs de nous, de nos qualités, mais on doit élever notre niveau de jeu surtout à domicile" - Valentin Henry

Adama Niane et Yann Kitala sont dans le groupe de 19 joueurs retenu par Omar Daf pour ce match contre Pau (qui n'a gagné qu'un seul match en déplacement en septembre à Caen). Y figurent aussi Joseph Lopy, guéri du COVID, Christophe Diédhiou (malade la semaine passée) alors qu'Alan Virginius (en phase de reprise) et Younès Kaabouni (opéré d'un ménisque) manquent encore à l'appel. En défense, le FCSM devrait aligner son quatuor habituel avec Valentin Henry dans le couloir droit "On a analysé nos erreurs contre Toulouse. Ca ne se reproduira pas" jure le latéral breton qui reste confiant pour la venue de Pau et la fin d'année "On doit en faire plus, surtout à Bonal, on le sait, mais on est sûrs de nos qualités, on traverse une période difficile, mais il nous reste trois matches avant la trêve de Noël pour rester dans le bon wagon. Ce match contre Pau doit nous permettre de stopper cette spirale négative qui ne correspond pas à nos ambitions." Plus de deux mois après le dernier succès à Bonal, il va de soi que les supporteurs des Jaune et Bleu digèreraient mal une défaite à la sauce béarnaise.

Le match FCSM-Pau est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort-Montbéliard à partir de 20h45 avec les commentaires depuis le stade Bonal de Hervé Blanchard et Matheus Vivian (coup d'envoi à 21h).