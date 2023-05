Ligue 2 : Sochaux doit sortir la tête haute contre Metz

En neuf saisons de Ligue 2, Sochaux n'a remporté que deux de ses derniers matchs à Bonal (Clermont en 2016 et Grenoble en 2019 (à huis clos)). Voilà qui n'a rien de réjouissant à l'heure de recevoir le FC Metz, ce vendredi, à 20h45, pour le compte de la 37ème journée de championnat. D'autant que les Lorrains restent sur deux succès sur la pelouse des Jaune et Bleu et n'y ont même plus perdu depuis 18 ans ! Et comme le FCSM est en chute libre avec une série de 6 défaites de rang (dont trois d'affilée à Bonal), inutile de vous dire que ce duel face aux Grenats ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices avec un effectif franc-comtois encore bien décimé.

Une question de fierté

Cela aurait dû être une finale avant la lettre pour la montée. Ca l'est encore mais que pour Metz malheureusement. Sochaux s'est sabordé depuis longtemps qui a une ambition bien plus modeste : éviter une 7ème défaite d'affilée, et une 4ème à domicile. Question de fierté pour le défenseur Yoël Armougom "Les supporteurs nous ont suivi toute la saison, c'est le minimum de tout donner, de sortir la tête haute". Pour Pierre-Alain Frau, l'un des deux entraîneurs intérimaires, c'est une affiche qui doit transcender ses joueurs "C'est mieux de jouer contre une équipe comme Metz que contre un adversaire déjà en vacances. Nos joueurs seront obligés d'être à fond en terme de concentration. On a beaucoup d'absents (dont Rassoul Ndiaye suspendu) encore mais à ceux qui sont là de prouver leur valeur. On n'est pas là en arbitre, on s'occupe de nous, d'essayer de ramener le public avec nous, c'est une question de fierté surtout."

Bassirou Ndiaye vers Lorient

Alors que la quête d'un nouvel entraîneur se poursuit, le FCSM voit un de ses joueurs formés au club partir sous d'autres cieux. Bassirou Ndiaye, attaquant gaucher de la réserve, va s'engager avec le club de Ligue de 1 de Lorient. Le meilleur buteur de la réserve (21 buts) et de tout le championnat de National 3 n'a donc pas souhaité signer son premier contrat professionnel avec son club formateur. "On a tenté de rattraper le coup mais trop tard malheureusement" selon Julien Cordonnier, le directeur sportif des Jaune et Bleu.

FCSM-Metz, c'est ce vendredi à 20h45 au stade Bonal et c'est à vivre en direct et en intégralité dès 20h30 avec les commentaires de Hervé Blanchard et Stéphane Crucet.

