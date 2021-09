Ligue 2 : Sochaux doit sortir le grand jeu face à Auxerre

Maxime Do Couto, ici face au Paris FC, et les Sochaliens vont devoir livrer une copie parfaite pour venir à bout d'Auxerre ce vendredi à Bonal

Sochaux-Auxerre, l'affiche est toujours très attendue du côté du stade Bonal. Elle l'est sûrement encore plus ce vendredi soir à 21h pour ce qui constitue, incontestablement, le choc de la 10ème journée de Ligue 2. Le FCSM et l'AJA se disputent une place sur le podium que les Jaune et Bleu, 3èmes, ne comptent absolument pas laisser à leurs ennemis régionaux, juste un point derrière à la 4ème place. Ce duel s'annonce excitant sur le plan comptable mais pas que. L'éventuel vainqueur prendrait également un ascendant dans la lutte pour la montée en Ligue 1. Ce ne serait, certes, que la vérité d'un match, mais au quart du championnat, il gonflerait le moral du gagnant tout autant qu'il casserait l'élan du perdant. Aux Sochaliens, rarement heureux à Bonal (deux succès sur les quinze dernières années) face aux Icaunais, d'être cette fois dans le bon camp.

Deux équipes en forme

C'est en tous les cas un test grandeur nature pour les hommes d'Omar Daf "Auxerre est une équipe taillée pour monter. Ils sont les favoris avec Toulouse. On va devoir sortir notre meilleur football pour l'emporter" note le coach sochalien. Histoire aussi d'inverser la pression que le camp d'en face renvoie également "Sochaux est une équipe très technique" selon Jean-Marc Furlan, l'entraîneur de l'AJA. Bref, le public de Bonal s'attend à une opposition serrée, de haut niveau entre deux formations performantes. Les Jaune et Bleu, forts de deux succès d'affilée, l'un très convaincant face au Paris FC (2-0), et un autre plus poussif, voire chanceux, ce mardi à Guingamp (1-2), entendent réaliser la passe de trois contre les Auxerrois pour boucler une semaine sur un carton plein en terme de points.

Sauf que l'AJA est certainement l'adversaire le plus fort que va rencontrer le FCSM cette saison, avec dans ses rangs, le meilleur buteur du championnat, Gaëtan Charbonnier et ses 6 buts. Pour compliquer le tout, historiquement, Auxerre (battu une seule fois cette saison, à domicile par Guingamp) ne réussit guère à Sochaux à Bonal mais si l'équipe d'Omar Daf veut réellement se donner une chance de viser très haut cette saison, cela passe par une performance de choix contre cette AJA.

Retour à un 11 "classique" ?

Et pour parvenir à ses fins, Omar Daf devrait revenir à son onze de départ habituel. Les changements opérés à Guingamp (Tebily, Virginius titulaires) ont montré les limites dans la profondeur de banc sochalien.Le coach du FCSM devrait revenir à un 4-2-3-1 (ou 4-3-3) avec les retours de Weissbeck, Do Couto (ou Ambri ?), Kalulu, et vraisemblablement Lopy, même si Ndiaye, buteur et plutôt bon à Guingamp, peut aussi postuler à la place de Thioune, fatigué. Derrière, Henry revient dans le groupe, (contrairement à Kaabouni toujours absent) mais le latéral breton reprendra-t-il sa place sur le flanc droit qu'a plutôt bien occupé Senaya depuis deux matches ? Omar Daf a fait ses choix. Jusqu'à maintenant, ils ont toujours été payants. Les supporteurs du FCSM prient pour qu'ils le soient encore face au voisin auxerrois. Leur joie n'en serait que plus belle.

Le match Sochaux-Auxerre est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort Montbéliard dès 20h45 (coup d'envoi à 21h) avec les commentaires de Hervé Blanchard et Matheus Vivian.