Ligue 2 : Sochaux-Dunkerque, pour un retour gagnant

Gaëtan Weissbeck et les jaune et bleu l'avaient emporté à Bonal contre Dunkerque en janvier dernier mais à huis clos

Les portes du stade Bonal s'ouvre enfin ce samedi soir après 293 jours, presque dix mois de huis clos et d'une attente interminable pour cause de crise sanitaire. Le public sochalien est à nouveau autorisé à retrouver son enceinte fétiche et son équipe. Le FCSM reçoit Dunkerque à 19h pour la 4e journée de Ligue 2. Le moins que l'on puisse écrire est que les Sochaliens ont des fourmis dans les jambes et sont impatients de retrouver les fans.

Je pense qu'on va jouer avec la banane - Joseph Lopy, milieu de terrain du FCSM

" On joue au foot pour ça, pour cette magie, cet échange entre nous et les supporteurs. Sans eux, ce n'est pas pareil. Je pense qu'on va jouer avec la banane. La communion avec le public, il n'y a rien de mieux. On a un super terrain, un public qui revient et on est en forme. Il y a tout pour faire un très bon match, la finalité c'est de gagner", s'enthousiaste Joseph Lopy, le milieu de terrain. L'entraîneur Omar Daf lui aussi aimerait déjà y être. " On est très heureux de retrouver ce stade avec nos supporteurs. On fait ce métier là pour leur donner des émotions. J'ai hâte de les revoir. C'est des forces supplémentaires pour nous. La mentalité qu'on doit avoir, c'est de tout donner. Et les joueurs ont besoin de cette adrénaline là pour se sublimer", explique le technicien sochalien. Les supporteurs ne seront pourtant pas tous là ce samedi. Ceux de la Tribune Nord Sochaux, les plus fervents et les plus bruyants, ont en effet différé leur retour au 18 septembre pour la venue du Paris FC.

La victoire pour rester accrocher au wagon de tête

Bonal aura quand même envie de refaire la fête avec son équipe. D'autant que le FCSM a bien entamé sa saison avec deux succès en trois journées dont le dernier obtenu à l'arrachée à Caen 2/1. Le FCSM est 6e et son adversaire Dunkerque 16e. L'équipe nordistedont c'est la deuxième saison de suite en Ligue 2 compte deux défaites, un nul. Les Sochaliens ne doivent pas lâcher de points en route s'ils veulent rester au contact du wagon de tête. Ils devront notamment se passer ce samedi d'Alan Virginius, le jeune attaquant sérieusement touché à la cheville à Caen (entorse) en a pour trois semaines loin des terrains. Son "copain" de l'attaque Hermann Tebily malade est forfait également mais le test au Covid pratiqué ce vendredi s'est révélé négatif, a confirmé Omar Daf. L'entraineur sochalien attend encore des renforts alors que le marché des transferts se termine fin août.

" Il est important pour nous de tout de suite coller, de ne pas nous faire décrocher tout de suite. Les points, il faut les prendre ", prévient Joseph Lopy, l'un des cadres du vestiaire. Face aux nordistes, les Sochaliens vont aussi inaugurer leur nouvelle pelouse hybride qui devrait favoriser leur jeu davantage porté vers l'avant cette saison.

Pour ce match un peu spécial, les Sochaliens n'imaginent rien d'autre qu'une victoire et des drapeaux jaune et bleu qui s'agitent dans le ciel de Bonal au coup de sifflet final. Comme face à Chambly le 3 octobre dernier, date du dernier succès des jaune et bleu devant leur public.

Le pass sanitaire et une pièce d'identité à présenter à l'entrée du stade

Pour accéder au stade Bonal, les spectateurs devront présenter une preuve sanitaire (pass ou un test négatif de moins de 72 heures) ainsi qu'une pièce d'identité. Le stade Bonal ouvrira ses portes à 17h.

Sochaux-Dunkerque, le match est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort Montbéliard à partir de 18h45 avec Nicolas Wilhelm et notre consultant Matheus Vivian.