Ligue 2 : Sochaux éjecté du podium après son match nul à Amiens (0-0)

Dominer n'est pas gagner. Avec 17 centres et près de 60% de possession, le FCSM en a fait l'amère expérience ce samedi soir à Amiens en étant contraint au match nul 0 à 0 au terme d'une partie marquée en seconde mi-temps par l'expulsion de deux joueurs, Emmanuel Lomotey côté picard, suivie de Joseph Lopy côté sochalien, et de l'entraîneur amiénois, Philippe Hinschberger. Les Jaune et Bleu peuvent néanmoins nourrir des regrets sur le premier acte mais, fatigués physiquement par leurs efforts, ce partage des points n'est pas une si mauvaise affaire. Toujours invaincus à l'extérieur, les hommes d'Omar Daf chutent malgr tout du podium et glissent à la 4ème place, détrônés par Nîmes vainqueur à Dunkerque (2-0).

Weissbeck bute sur Gurtner

Le FCSM a surtout laissé passer sa chance lors des 45 premières minutes avec une domination sans partage, une maîtrise technique impressionnante symbolisée par la formidable complicité du quatuor offensif (Weissbeck, Mauricio, Do Couto et kalulu). Malheureusement, le capitaine sochalien perd deux fois son duel avec le portier picard. 0 à 0 à la pause, c'est vraiment mal payé pour les joueurs d'Omar Daf "on aurait dû mener à la pause, mais on a manqué de spontanéité et de justesse dans le dernier geste".

Le lob de Mauricio sur la barre

Après la pause, Amiens se montre plus percutant et le FCSM commence à piocher physiquement. Tony Mauricio pense pourtant offrir la victoire aux Jaune et Bleu mais son lob de plus de 25 mètres s'écrase sur la transversale, alors que Abdallah Ndour voit sa tête sauvée sur la ligne par un défenseur picard. Sochaux ne trouvera pas la faille, Weissbeck "le meilleur joueur de Ligue 2" selon Philippe Hinschberger, le coach amiénois, et ses partenaires se contentent de prendre le point du nul "On s'en contente mais on méritait mieux, mais les faits de jeu ont changé la donne pour la fin de match" souligne Omar Daf.

Des rouges dont un jaune et bleu

Le coach du FCSM fait référence aux décisions de l'arbitre. M. Miguelgorry, a d'abord expulsé le milieu picard, Lomotey, en lui infligeant un second avertissement, avant d'appliquer la même sentence au Sochalien Joseph Lopy quelques minutes plus tard, comme une sorte de compensation. Et pour couronner le tout, Philippe Hinschberger, l'entraîneur de l'ASC a aussi été renvoyé aux vestiaires pour contestation. Voilà Sochaux freiné dans son élan avec ses premiers points abandonnés en déplacement, mais "on est en progression" souligne Omar Daf qui espère voir son équipe bonifier ce point samedi prochain à Bonal contre Grenoble. Mais les Isérois viennent de sortir de la zone rouge à la faveur de leur premier succès de la saison contre Quevilly (2-0) et laissent Nancy, battu à Caen (1-0) à la dernière place du classement.