Ligue 2 : Sochaux en conquérant à Guingamp

Si Sochaux veut confirmer son excellent début de championnat, il doit se montrer régulier dans ses performances. Sa belle victoire contre le Paris FC le sera encore plus si, et seulement si, l'équipe d'Omar Daf ramène un résultat positif de Guingamp ce mardi pour le compte de la 9ème journée.

"J'ai dit à mes joueurs que c'était bien d'avoir gagné contre le Paris FC, mais ce n'était pas l'heure encore de les féliciter, parce que quand on joue à Sochaux, gagner un match c'est normal." Difficile d'être plus clair qu'Omar Daf pour afficher et affirmer les ambitions du FCSM avant son déplacement ce mardi à Guingamp à l'occasion de la 9ème journée de Ligue 2. Pas le temps de savourer le succès éclatant de samedi à Bonal contre les Parisiens. Sochaux repart au front en Bretagne où il va tenter de garder, au mieux, sa place sur le podium et plus si affinités. Les Jaune et Bleu, 3èmes, se savent néanmoins attendus au Roudourou "même quand on joue le maintien, on est attendus partout" souffle Omar Daf ce lundi en conférence de presse. Encore plus quand le FCSM excelle en ce début de championnat.

"Dans tous les stades, on se doit d'être conquérant" - Omar Daf

Les Sochaliens ne veulent pas s'arrêter en si bon chemin. Surtout pas ce mardi à Guingamp "Ce n'est pas un match piège" réfute Florentin Pogba. Le défenseur du FCSM estime que son équipe "ne doit certes pas se reposer sur ses lauriers" mais l'équipe sait gagner à l'extérieur. "On l'a déjà fait, il faut que l'on reste concentré, et ça ira" explique le central des Jaune et Bleu, toujours aussi détendu, plaisantant sur son futur premier but avec Sochaux "Quand ça va arriver, on fait les Chocapic." (sic) !

Guingamp sans victoire à domicile, le FCSM sans Henry ni Kaabouni mais avec Kitala

Pour ce déplacement à Guingamp, vainqueur à Auxerre et au Paris FC mais toujours sans succès devant son public, Sochaux est privé de Younès Kaabouni "Il a eu une douleur pendant l'échauffement contre le Paris FC" explique Omar Daf. Le milieu de terrain franco-marocain n'est malheureusement pas rétabli, tout comme Valentin Henry, contrairement à Joseph Lopy, finalement apte. Mais le retour marquant est celui de Yann Kitala. L'attaquant, gravement blessé contre Auxerre il y a plus d'un an, réapparaît pour la toute première fois dans le groupe pour un match de Ligue 2 "Il a eu une infiltration vendredi" précise le coach sochalien qui l'emmène donc en Bretagne. Sera-t-il sur la feuille de match ? "On ne peut pas faire une rotation comme certains clubs mieux armés en terme d'effectif que nous, mais certains jeunes joueurs seront appelés à saisir leur chance. Il faudra qu'ils grandissent très vite" conclut l'entraîneur sénégalais. Dès ce mardi avec le bon air breton ?

Le match Guingamp-Sochaux est à vivre en direct et en intégralité dès 19h45 ce mardi avec les commentaires depuis le stade du Roudourou de Hervé Blanchard. Coup d'envoi à 20h.