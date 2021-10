Ligue 2 : Sochaux en favori mais méfiant contre Quevilly

"Sochaux va monter en Ligue 1, c'est sûr !". Laurent Peyrelade, l'entraîneur de Rodez, ne pouvait pas mieux s'y prendre pour mettre la pression sur les Jaune et Bleu, vainqueurs convaincants samedi dernier dans l'Aveyron (0-1). Le coach ruthénois n'est pas le seul à encenser les prestations des hommes d'Omar Daf. La Ligue 2 est unanime pour ne dire que du bien de cette équipe sochalienne, comme Bruno Irlès, le technicien de Quevilly qui débarque à Bonal ce samedi à l'occasion de la 13ème journée de Ligue 2. "Sochaux, c'est solide, hyper solide, ils ont enfin l'opportunité de monter cette année" affirme haut et fort l'ancien défenseur de Monaco. Le FCSM, 2ème à un point seulement de Toulouse, le leader, présente en effet tous les attributs d'un futur promu dans l'élite. Mais, du côté franc-comtois, on connaît trop la musique pour se voir trop beau, même si Sochaux est la meilleure formation de ces cinq dernières journées (4 victoires et un match nul).

"On les laisse parler. Nous, on est conscient de nos qualités, de nos limites aussi donc je ne fais pas de langue de bois, je ne m'enflamme pas parce que les victoires sont propices au relâchement. On nous passe la pommade en nous disant qu'on a une belle équipe. C'est bien ce que l'on fait mais le chemin est encore très loin, il faut continuer à performer." - Omar Daf

Contre le promu normand, qui a récolté les 2/3 de ses points en déplacement avec déjà deux succès (dont un à Ajaccio), Sochaux se sait favori, mais sait aussi que le duel va être acharné "Ces équipes sont dures à manier, mais on sait ce que l'on a à faire" explique Gaëtan Weissbeck, de retour de suspension ce samedi. Le capitaine sochalien s'attend à un match "compliqué" mais cette saison "on est plus fort, plus expérimenté que mes deux premières saisons à Sochaux" admet le milieu de terrain alsacien, qui rejette, en revanche, toute concurrence avec Tony Mauricio pour un poste de meneur de jeu "Je ne vois pas pourquoi on parle de concurrence. On a des profils assez similaires mais on est complémentaires, on adore jouer ensemble, donc on n'est pas du tout concurrents" assène-t-il avec fermeté.

Gaëtan Weissbeck qui a gardé un ton tout aussi péremptoire pour faire une mise au point sur ses statistiques. "Forcément en tant que compétiteur, les stats sont importantes pour moi mais si je ne marque pas contre Quevilly et qu'on gagne, et qu'on reste 2èmes, c'est très bien comme ça. Après, l'année dernière, j'ai fait une grosse saison au niveau des stats mais ce que je regrette un peu, c'est que, ce n'est pas parce qu'on ne marque pas qu'on n'est pas bon."

"Souvent, le souci ici, c'est que dès qu'on marque, on est le meilleur joueur du monde, et si on ne marque pas, on a l'impression d'être un joueur moyen, voire médiocre, alors que ce n'est pas le cas. Des fois, il y a des matchs où il faut jouer plus bas, pour le collectif, et c'est plus important que les stats personnelles."- Gaëtan Weissbeck

Face à Quevilly, Sochaux se présente sûr de sa force (avec les retours de Ndiaye, Virginius et Kaabouni, mais toujours sans Lopy) tout en gardant la tête froide. En sachant très bien que son magnifique parcours l'oblige à maintenir un degré d'excellence élevé. Pour ne pas décevoir ses supporteurs qui devraient encore être nombreux à répondre à l'appel de Bonal ce samedi. Pour vivre, espèrent-ils, une nouvelle nuit d'ivresse.

FCSM-Quevilly est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort Montbéliard dès 18h45 depuis le stade Bonal avec les commentaires de Hervé Blanchard.