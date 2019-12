Ligue 2 - Sochaux en mode solidaire à Châteauroux

Sochaux, France

Solidarité et remobilisation. Voilà comment le FC Sochaux-Montbéliard doit aborder son déplacement, ce mardi soir, à Châteauroux. Trois jours après leur défaite à Bonal contre Troyes (1-0), les jaune et bleu sont à nouveau sur le pont avec la 17ème journée de Ligue 2, calée en milieu de semaine. Le FCSM, 6ème, défie des Berrichons, 16èmes, à la lutte pour le maintien. Tout sauf évident donc, d'autant que c'est l'hécatombe dans les rangs sochaliens avec 5 absents de marque (Prévot, Lacroix et Paye blessés auxquels il faut ajouter Diédhiou et Thioune, suspendus). Dans les rangs sochaliens, pas de place à la lamentation. Omar Daf croit à la remobilisation générale.

"C'est fortement handicapant, mais je reste positif" - Omar Daf, coach du FCSM

Pour son entraîneur, Sochaux doit serrer les dents "C'est sûr que c'est handicapant de perdre autant de joueurs, sur blessure et sur suspension. Je le sais, depuis le début, que j'ai un effectif limité, une saison n'est pas un long fleuve tranquille. On vient de perdre deux fois de suite, il y aura d'autres moments difficiles comme celui que l'on traverse en ce moment, mais il faut remobiliser les troupes." Et faire confiance à des joueurs peu habitués (ou pas du tout pour certains) à évoluer en Ligue 2. La défense, décimée surtout dans l'axe (Diédhiou et Lacroix absents), est la plus touchée. Adolphe Teikeu sera le seul cadre face aux Castelroussins. Omar Daf pourrait (devrait ?) aligner Rayan Senhadji aux côtés du camerounais. "On a un bon groupe, aux jeunes de saisir leur chance" affimait le coach sochalien après la défaite contre Troyes.

Omar Daf (ici lors d'un point-presse précédent à Bonal) croit en la force collective de son groupe pour sortir de cette mauvaise passe © Radio France - Hervé Blanchard

"Il faut stopper cette série négative le plus rapidement possible" -Thomas Touré, attaquant sochalien

Faire contre mauvaise fortune bon coeur. Pas d'autre choix de toutes façons. Sochaux est dans le dur, dans les résultats avec deux défaites d'afillée, une première cette saison. Omar Daf va donc faire avec les moyens du bord. Tenter de traverser cette zone de turbulences sans trop de dégâts. Sochaux est 6ème, mais un nouveau revers dans le Berry pourrait marquer encore un peu plus les esprits, et plomber le moral des troupes. D'où le besoin, quasi impératif de réagir pour l'attaquant Thomas Touré "Il faut stopper cette série négative au plus vite".

Il reste trois matches avant la trêve, les jaune et bleu, viennent de laisser des points contre les ténors de ce championnat. Mais comme le FCSM, à part au Mans, réussit plutôt bien contre les mal classés, que Châteauroux, 16ème, n'a gagné qu'une seule fois chez lui, on se dit que même dans la difficulté, même diminué, il y a peut-être des raisons d'espérer.

Thomas Touré (ici lors d'un point-presse précédent à Bonal) estime qu'une réaction rapide est nécessaire © Radio France - Hervé Blanchard

Omar Daf et les joueurs sochaliens sont partis en bus, ce lundi matin, pour rejoindre Châteauroux. L'entraîneur ne divulguera la composition de son groupe qu'en début de soirée. Pour sûr, Maxence Prévot (triple fracture de la pommette), Maxence Lacroix (claquage), Pape Abdou Paye (adducteurs) sont déjà forfaits. Christophe Diédhiou et Ousseynou Thioune sont, eux, suspendus.

Le match Châteauroux-Sochaux est à vivre en direct et en intégralité dès 20h45, ce mardi soir, sur France Bleu Belfort-Montbéliard. Le coup d'envoi est fixé à 21h.