Ligue 2 : Sochaux en plein calvaire après sa défaite contre Dijon (0-2)

Sochaux ne répond plus ! Et de 3 ! Troisième défaite d'affilée pour les Jaune et Bleu très vite, trop vite, en infériorité numérique, ce lundi soir, à Bonal, contre Dijon en match de clôture de la 33ème journée de Ligue 2, et finalement punis par encore deux erreurs de défense sur les deux buts bourguignons inscrits en 1ère période. Trop dur ensuite de revenir pour des Sochaliens sans âme, sans envie. Le FCSM est 5ème et à 10 points du 2ème, Bordeaux. A cinq journées de la fin, il n'est plus utile de parler de montée.

Un mal profond

Le mal est donc bien profond. Comme face à Pau et Laval, Sochaux a touché le fond. Pas aidé il est vrai par l'expulsion logique de son défenseur, Daylan Meddah, au quart d'heure de jeu, ni par sa défense en carton sur les deux dijonnais. Une apathie générale d'une équipe complètement démobilisée, incapable de réagir, comme soumise avec un moral dans les chaussettes pour son milieu de terrain, Rassoul Ndiaye "Notre moral est au plus bas, le football c'est dans les détails et on n'est pas à 100% partout, le carton rouge est un fait de jeu, il ne faut pas se cacher derrière ça. On fait des efforts mais clairement, il y a quelque chose qui ne va pas. On doit tous, joueurs, staff et le club, se remettre en question."

"Laver les têtes et arrêter de parler" Olivier Guégan

Plus de doute possible en effet. Sochaux n'y est plus ! Mentalement surtout, comme un divorce consommé entre certains joueurs et le staff. Une rupture plus que préjudiciable alors qu'il reste encore cinq matchs à jouer. Olivier Guégan le coach n'a qu'un seul remède "C'est une soirée à oublier, le scénario ne nous est pas favorable, malgré tout, on ne doit pas prendre ces deux buts sur coup de pied arrêté, le premier sur le corner et le second avec la faute de main de Max (le gardien Maxence Prévot, abandonné également par tous ses coéquipiers sans aucune réaction pour empêcher le Dijonnais de marquer dans le but vide). Il est quasiment impossible de revenir à 10 contre 11 quand tu es mené 2-0. Je pense que les joueurs ont donné ce qu'ils pouvaient, mais depuis quelques matchs, on a mis un grain de sable dans la machine. Il faut vite passer à autre chose, se laver les têtes, arrêter de parler aussi, et inverser la tendance parce que le championnat n'est pas fini."

Et la suite c'est Amiens ce samedi pour au moins briser la série de défaites et cette immense désillusion. Incroyable de voir que Sochaux a pu faire tellement rêver ses supporters, qu'il en est juste à espérer aujourd'hui ne plus perdre jusqu'à la fin de saison.

Le terrain envahi

A noter malheureusement des débordements à la fin du match avec l'envahissement du terrain par les supporteurs sochaliens de la Tribune Nord en réponse à une provocation d'un Dijonnais, le Sénégalais Ousseynou Thioune, ex-Sochalien (le joueur s'est défendu de toute provocation expliquant avoir simplement mimé un coeur avec ses doigts pour dire aux fans sochaliens qu'il n'avait pas oublié son passage au FCSM, mais visiblement ça n'a pas plu aux Ultras).

Le calme est revenu rapidement avec l'intervention des stadiers. Aucun blessé ni interpellation n'est à signaler selon la sécurité du FCSM mais le club pourrait quand même être sanctionné pour ces débordements.

