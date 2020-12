Ligue 2 : Sochaux en plein ventre mou après son match nul contre Nancy (1-1)

Mauvaise soirée et mauvaise opération pour Sochaux freiné par Nancy, ce samedi soir à Bonal (1-1). Le premier but en professionnel du jeune Alan Virginius n'a pas suffi, et l'expulsion de Christophe Diédhiou a obligé le FCSM à se contenter d'un seul point. 11èmes, les jaune et bleu sont décrochés.

Le FC Sochaux-Montbéliard n'a pas perdu la première manche du derby du Grand Est. Mais il ne l'a pas gagné non plus ! Voilà qui va faire passer un bien mauvais weekend à ses fidèles supporteurs, extrêmement déçus par le résultat (1-1) et la manière. Si l'équipe d'Omar Daf peut avancer des faits de jeu contraires pour expliquer cette contre-performance (blessures précoces de Ndour et Kaabouni, et expulsion de Diédhiou), son impact offensif est, malheureusement, proche du néant sur ce match. Le FCSM, désormais 11ème au classement, a raté son troisième rendez-vous de la semaine, et du coup, le coche pour rester au contact des équipes de tête qui s'envolent après cette 14ème journée.

Des blessés d'entrée

En perdant très vite son latéral gauche, Abdallah Ndour (adducteurs), et surtout, son stratège du milieu de terrain, Younès Kaabouni (ménisque), Sochaux s'est inévitablement compliqué la tâche "C'est difficile d'analyser ce match parce qu'avec ces deux sorties sur blessure, ça a complètement changé notre plan de jeu" regrettait Omar Daf en conférence de presse. L'entraîneur du FCSM n'a pas tort surtout concernant Younès Kaabouni, véritable maître à jouer de l'équipe. "Il a un pincement au ménisque, il avait l'air d'aller mieux après sa sortie, on espère que ce n'est pas trop grave" tentait de rassurer le technicien sénégalais.

Virginius, un éclair dans la grisaille

Il n'empêche, même en étant empruntés offensivement, les jaune et bleu pensaient "avoir fait le plus dur" souligne Omar Daf, en ouvrant le score en début de seconde période avec le premier but en professionnel du jeune attaquant Alan Virginius, entré à la pause, à la place de Fabien Ouréga, une nouvelle fois très décevant. "C'est la belle satisfaction de ce match" concède le coach sochalien. Le jeune, formé à Seloncourt, et qui fêtera ses 18 ans en janvier prochain, a conclu d'une belle frappe du droit, pleine de sang-froid, un joli contre initié par Weissbeck, et relayé par Bédia (51è).

Une égalisation trop rapide

Sauf que Sochaux est retombé dans ses travers et va le payer cash. D'abord en ratant la balle de break par Bédia qui se termine, sur le contre nancéien, par l'égalisation de Rocha d'une tête au second poteau (56è). Rageant ! Omar Daf et les Sochaliens en voudront à l'arbitre M. Baert de ne pas avoir arrêté le jeu alors que Weissbeck était resté au sol sur l'action précédente. "Je suis en colère" pestait le coach sochalien mais son défenseur Pape Abou Paye préférait relever "Sur cette action, on aurait dû peut-être faire une faute plus haut sur le terrain pour arrêter le contre lorrain, on a manqué d'expérience, on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes" !

Et Diédhiou qui voit rouge

Que dire alors du carton rouge de Christophe Diédhiou ? Le défenseur du FCSM, pourtant impérial dans le jeu, a malheureusement perdu ses nerfs sur un duel aérien avec le buteur nancéien Rocha en lui assénant un coup de tête volontaire, certainement encore frustré de l'égalisation lorraine et de la charge irrégulière de son adversaire dans le duel. Expulsion inévitable mais difficilement acceptable pour le coach sochalien "C'est un fait de jeu qui nous met en difficulté, ça nous a mis dans le "rouge" (sic) mais ce genre de geste, ce n'est pas possible, il faut plus se maîtriser pour qu'on puisse avoir les armes nécessaires pour l'emporter. Mais avec ce fait de jeu, on n'a pas pu aller chercher la victoire, on a reculé, on a subi et au final, c'est un bon point au vu des circonstances". Christophe Diédhiou est malheureusement un récidiviste. Le défenseur avait déjà écopé de deux cartons rouges la saison passée même s'il s'agissait de faute dans le jeu et pas d'un coup de sang comme face à Nancy.

Sochaux décroché du haut du tableau

Au final, le FCSM réalise une bien mauvaise opération en concédant ce match nul face à Nancy. Sochaux ne bonifie pas son succès du Havre (finalement trop large pour être vrai ?) et recule même de deux rangs (11ème). Les jaune et bleu voient surtout Auxerre, Grenoble, Troyes, Clermont prendre le large dans le TOP 5. Le risque est grand de s'enfoncer pour de bon dans le ventre mou du classement. Il reste, heureusement, le temps et des matches pour recoller au peloton de tête (Clermont, 5ème, n'est qu'5 longueurs) mais avec une telle pauvreté offensive (4 tirs dont un seul cadré pour le but de Virginius), et un jeu basé uniquement sur le contre (37% de possession à domicile contre le 18ème (en finissant certes à 10 contre 11 pendant une demi-heure)), difficile de prêter, pour l'heure, plus d'ambitions à ce Sochaux-là !