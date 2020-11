Ligue 2 : Sochaux en pleine perdition contre Niort (3-4)

Que c'est triste un stade Bonal vide ! Ca l'est encore plus quand le FCSM passe au travers dans les grandes largeurs comme ce samedi soir face à Niort à l'occasion de la 10ème journée de Ligue 2. Les supporteurs des jaune et bleu, privés de match en raison du huis clos imposé par le reconfinement, se disent peut-être, a posteriori, qu'ils ont eu la chance de ne pas assister à ce triste spectacle. Le match n'a certes pas manqué de buts, 7 au total, mais la prestation d'ensemble des hommes d'Omar Daf est plus que décevante. C'est simple, Sochaux n'a pas été au niveau et ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Ce 2ème revers à domicile révèle au grand jour les limites de cette équipe, son incapacité chronique à produire du jeu offensif, et la méforme significative de plusieurs titulaires.

Une entame encore ratée

Encore une fois, Sochaux s'est mis dans le pétrin d'entrée en encaissant un but dès la 9ème minute à la suite d'un cafouillage devant le but de Prévot avec une tête victorieuse (mais en position de hors-jeu non signalé) de Boutobba. Lasme a beau se démener en attaque, il est bien le seul à montrer de l'envie. Niort enfonce le clou à la demi-heure de jeu avec un but acrobatique de Louiserre après une balle perdue par Lopy sur ses 30 mètres. Lasme, toujours lui, transforme heureusement dans la foulée un pénalty après une faute sur Ouréga. 2-1 à la pause, rien n'est perdu.

Le doublé de Weissbeck insuffisant

En seconde période, malheureusement, rien ne change. Le FCSM se montre toujours aussi emprunté à faire le jeu. Ouréga et Soumaré sont transparents sur leurs côtés, et Niort en profite pour reprendre le large en deux minutes avec des réalisations d'une insolente facilité signées Ba et Louiserre, encore lui. Sochaux est KO ! Mais se relève sous l'impulsion des remplaçants, Kaabouni, M'Bakata et Virginius, donnent enfin de l'allant offensif aux jaune et bleu. Weissbeck rallume la flamme en s'offrant un doublé, d'une tête et d'un retourné acrobatique (79è et 84è). Une dernière tête ratée de Niane (remplaçant au coup d'envoi alors qu'il devait être titulaire mais sanctionné par le staff pour être arrivé en retard ce matin au rendez-vous des joueurs) et le fol espoir d'un match nul s'envole pour de bon.

"Ce n'est pas possible de prendre 4 buts à domicile. Faut qu'on en fasse plus et qu'on arrête de parler" - Gaëtan Weissbeck, capitaine du FCSM

Avec cette 2ème défaite de la saison, la 2ème de suite à Bonal, le FCSM est dans le creux de la vague et il est urgent d'en sortir au plus vite avertit Gaëtan Weissbeck "Ce n'est pas possible de se prendre 4 buts à domicile, même si on a réussi à en mettre 3, on a été trop faibles dans tous les domaines. On aurait dû emballer le match d'entrée. C'est à nous les joueurs de se remettre en question, le staff nous donne énormément, et c'est à nous de leur rendre beaucoup plus que ça" lâche le capitaine du FCSM qui ne mâche pas ses mots "C'est une grosse alerte, il faut qu'on en fasse plus et qu'on arrête de parler surtout. On a des ambitions, et si on veut les atteindre, il va falloir faire beaucoup mieux que ça" .

"Si on est 10èmes, c'est que l'on est à notre place" - Omar Daf

Même discours du côté d'Omar Daf "C'est dur à avaler parce que quand on a des ambitions, on ne peut pas se faire bouger comme ça l'a été dans les 15 premières minutes. Derrière il y a une réaction mais c'est insuffisant ce qu'on a fait ce soir. Nos entrants (NDLR : Virginius et M'Bakata notamment) ont apporté du dynamisme mais dans l'ensemble je suis en colère parce que ça ne ressemble pas à ce qu'on fait dans la semaine. On a fait un bon début de saison mais là c'est plus difficile, et si on est 10èmes aujourd'hui au classement, c'est que l'on est à notre place" conclut l'entraîneur sochalien.

Le FCSM et Omar Daf ont les deux semaines de la trêve internationale pour remettre les choses à plat. Si la situation n'a encore rien d'alarmant, le coach sochalien sait très bien que sa marge d'erreur se réduit, qu'il va peut-être devoir faire jouer un peu plus la concurrence sur certains postes. Bref, actionner des leviers tactiques et/ou psychologiques pour relancer une dynamique positive dès le prochain match à Châteauroux.