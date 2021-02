Ligue 2 : Sochaux enchaîne face à Valenciennes (2-0) et se replace

Le FCSM a parfaitement négocié sa semaine décisive face à des concurrents directs. Les hommes d'Omar Daf s'imposent à Bonal ce lundi 15 février face à Valenciennes grâce à des buts de Weissbeck et Niane. Les Jaune et Bleu reviennent à six longueurs du cinquième, Auxerre.

Sochaux confirme sa bonne forme actuelle et enchaîne une troisième victoire consécutive toutes compétitions confondues. Après les succès à Chambly en championnat puis face à Saint-Etienne en coupe de France, les Jaune et Bleu s'imposent ce lundi 15 décembre à Bonal face à un concurrent direct pour le top 10, Valenciennes. Une victoire 2-0 grâce à Gaëtan Weissbeck et Adama Niane.

Le capitaine sochalien, titulaire pour son retour à la compétition après avoir été écarté pour une gêne au talon d'Achille, a été déterminant dans cette rencontre et inscrit son neuvième but de la saison. Mais plus encore que le meilleur buteur du FCSM, ce sont les trois milieux alignés par Omar Daf qui ont fait la différence. Des profils plus joueurs, plus techniques, avec aux côtés de Weissbeck, Younes Kaabouni et Bryan Soumaré. "C'était le milieu de terrain à même de nous apporter le petit plus pour gagner cette rencontre, bravo à eux, maintenant chaque match à ses spécificités, contre Amiens on va bien se préparer et voir quelle composition on peut aligner", détaille Omar Daf au micro de France Bleu Belfort Montbéliard. Résultat : les ballons sont ressortis proprement et les ailiers Bryan Lasme et Steve Ambri ont pu s'amuser à combiner et prendre la profondeur dans le dos des défenseurs valenciennois.

Très bon premier acte du FCSM

C'est d'ailleurs au terme d'une superbe action collective que le premier but est venu. Avec une passe de Lasme pour Soumaré dans la profondeur, qui emmène le ballon dans la surface de réparation avant de centrer pour la tête victorieuse de Gaëtan Weissbeck entre deux défenseurs centraux valenciennois. Un but qui vient récompenser un premier quart d'heure de grande qualité de la part des Sochaliens, dangereux à chaque incursion dans le camp adverse. Tout le premier acte sochalien est du même acabit. Gaetan Robail viendra toutefois réveiller les ardeurs nordistes juste avant la mi-temps. Après une perte de balle d'Abdallah Ndour, l'ancien guingampais décoche une lourde frappe des 25 mètres qui s'écrase sur la barre d'un Maxence Prévot battu (44').

Les Sochaliens sont prévenus. Mais au retour des vestiaires, les hommes d'Olivier Guégan prennent le jeu à leur compte et ne laissent que des miettes au FCSM. Maxence Prévot sauve même la patrie sur un face à face (53') excentré avec Baptiste Guillaume, le meilleur buteur valenciennois (huit réalisations cette saison). Avant que Bartolomeu Varela, l'arbitre de la rencontre, ne siffle pas un penalty évident pour les Nordistes après une grossière faute de Kaabouni sur Kévin Cabral (69').

Objectif barrages ?

Tout sourit aux Doubiens ce lundi soir. La preuve quelques minutes plus tard avec le second but de la rencontre marqué par Adama Niane, deux minutes seulement après son entrée en jeu, sur une frappe contrée par un défenseur valenciennois (76'). Il ne pouvait pas arriver grand chose à cette équipe de Sochaux, qui se contente de gérer les dix dernières minutes. "Ce pénalty oublié c'est un gros détail du match, à 1-0 si on a l'occasion d'égaliser, ce n'est plus tout à fait la même chose, il y a beaucoup de petits détails qui n'étaient pas en notre faveur ce soir", analysait après la rencontre Olivier Guégan.

Les Jaune et Bleu remontent à la septième place du classement, à six longueurs seulement du barragiste, Auxerre, avant un déplacement à Amiens, autre candidat aux dix premières places. Ce sera ce samedi 20 février à 19h. "On ne se fixe pas de limite, si on peut aller chercher plus haut que le top 10, on ira, vous pouvez compter sur nous, mais c'est encore très long", confiait Omar Daf en conférence de presse d'après-match.