Ligue 2 - Sochaux encore bredouille à Auxerre (2-1)

Sochaux

Comme un air de déjà-vu ! Sochaux n'aime pas le stade Abbé-Deschamps et le duel de ce vendredi soir n'a malheureusement pas dérogé à la règle. Le FCSM s'incline 2 buts à 1 contre Auxerre à l'occasion de la 21ème journée de Ligue 2. L'égalisation chanceuse de Livolant n'était qu'une illusion. Sochaux a fait preuve de trop de manques offensifs pour espérer mieux. 7ème match de rang sans victoire, sans un mercato d'hiver judicieux, la saison risque d'être longue pour les supporteurs jaune et bleu.

Un nouveau schéma tactique fatal d'entrée

Déboussolée en début de match par son nouveau système tactique (3-5-2), et sanctionnée par le but de Dugimont à la 9ème minute, l'équipe d'Omar Daf s'est reprise par la suite pour égaliser à la demi-heure de jeu par Jérémy Livolant, d'une frappe détournée. En seconde période, les jaune et bleu (en vert foncé) vont laisser les Icaunais reprendre l'avantage pour de bon avec un but de Le Bihan, reprenant un centre au premier poteau de l'intenable Sakhi (prêté au FCSM la saison dernière). Transparents en attaque, les Sochaliens seront incapables de renverser la vapeur, malgré une belle entrée (encore) de Bryan Lasme.

"C'est frustrant de prendre ce 2ème but par naïveté" - Omar Daf, entraîneur du FCSM

Omar Daf en voulait à ses joueurs sur deuxième but auxerrois "Il y a faute à 70 m de notre but, nous on va s'excuser, eux ils jouent rapidement, et on prend le but. Ce sont des erreurs que l'on doit éviter". Le coach du FCSM est frustré de repartir sans au moins un point de l'Abbé-Deschamps, la faute aussi à une attaque au point mort "On n'a pas été assez présent dans la surface adverse, offensivement, c'est clair, c'est insuffisant, on doit faire beaucoup mieux que ça".

"Certains ne sont pas à leur meilleur niveau. On a besoin de renforts au mercato" - Omar Daf, coach des jaune et bleu

L'entraîneur du FCSM a remis une couche sur le mercato d'hiver "Je sais qu'on a des moyens financiers limités (encadrement de la masse salariale), mais sans Kaabouni notamment, il nous manque des joueurs importants, d'autant que certains actuellement ne sont pas à leur meilleur niveau (Thioune, Diédhiou, Sané ont été décevants contre l'AJA, alors que Daham a certainement signé l'un de ses meilleurs matches). Pour pouvoir tenir la cadence, il nous faut des renforts au mercato, des joueurs d'expérience, de qualité, on en a besoin"

Dia Ndiaye à Sochaux lundi ? Un remplaçant à Kaabouni ciblé

Thomas Deniaud a fait le point justement sur le mercato d'hiver. Selon le directeur sportif du FCSM, l'attaquant du FC Metz, Dia N'Diaye, devrait être prêté aux jaune et bleu ce lundi. Par ailleurs, un remplaçant à Kaabouni est activement recherché "Nous avons une touche intéressante d'un joueur qui pourrait s'inscrire sur la durée" nous a confié Thomas Deniaud qui a précisé que Jason Pendant avait refusé une offre de prolongation de contrat. Enfin, la piste menant à un retour de Yohan Mollo aurait du plomb dans l'aile, et serait même quasiment abandonnée "pas le profil recherché finalement" conclut le directeur sportif sochalien.

En attendant, avec ce 7ème match consécutif sans succès, Sochaux reste 10ème, mais inquiète par son niveau de jeu. Le sursaut tant attendu aura-t-il lieu contre Lorient, le leader ? Réponse samedi prochain à Bonal.