Ligue 2 : Sochaux encore décevant contre Pau (1-1)

Sochaux n'y arrive plus. Son 15ème match nul de la saison concédé ce samedi à Bonal contre Pau (1-1) désespère ses plus fidèles supporteurs. Vivement la fin de saison.

Décidément, Sochaux a un problème avec cette équipe de Pau. Déjà au match aller, le FCSM avait sûrement livré son pire match de la saison avec un triste 0 à 0. Bis repetitae ce samedi à Bonal. Seule différence il y a eu des buts (1-1). Mais alors quel spectacle proposé par les jaune et bleu. D'une tristesse infinie. L'équipe d'Omar Daf collectionne les matches nuls, quinze déjà, et s'avance vers une fin de saison dénuée de toute passion au grand dam de ses supporteurs dépités comme jamais. Seul au monde à la 7ème place, Sochaux, n'a plus rien à jouer dans ce championnat.

1-0 et puis rideau !

Pourtant le but en contre de Steve Ambri en début de match (12ème) pouvait laisser espérer un scénario favorable. C'est tout le contraire qui s'est produit. Sochaux s'est ensuite recroquevillé sur lui-même, a refusé le jeu, a subi, s'est fait chahuter par le 16ème de Ligue 2 ! Des Béarnais sans génie mais avec envie (contrairement à certains joueurs sochaliens alignés ce samedi), qui, sans un grand Maxence Prévot dans les cages sochaliennes, auraient franchement mérité de l'emporter.

Prévot, seul sochalien au niveau

"On est passé à côté de notre match. On joue un quart d'heure, on marque et ensuite on commet tellement d'erreurs techniques et on manque d'agressivité pour espérer mieux" concède Omar Daf. C'est peu de le dire, avec le néant en attaque, certains joueurs déjà en vacances, le FCSM frise l'humiliation sur ce match. Encore une contre-performance, encore un non-match contre un mal classé. Le supporter jaune et bleu n'en peut plus, vivement la fin de saison. Il reste pourtant encore cinq journées de championnat dont la prochaine ce mardi sur la pelouse de Grenoble, le 4ème.