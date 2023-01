Ligue 2 : Sochaux éparpille Valenciennes (4-0)

Sous les yeux de l'état-major de Nenking, l'actionnaire chinois, présent depuis le début de semaine pour finaliser l'acquisition d'un terrain du Territoire de Belfort pour son futur centre de performance, et en tribunes ce mardi soir à Bonal, le FCSM a su faire plaisir à ses patrons et à ses 8 623 supporteurs en dominant sans forcer de pâles nordistes. Dans la lignée de leurs performances à Saint-Etienne, Ibrahim Sissoko (ou csc de Linguet) à la conclusion d'un centre de Henry (14ème) et Tony Mauricio d'un maître coup-franc aux 20 mètres (20ème) ont mis les Jaune et Bleu très vite sur orbite pour empocher un deuxième succès de suite sans trembler et sans forcer, en gérant tranquillement la seconde période. Moussa Doumbia y allant de son but, d'un superbe enroulé (64ème) avant que Jodel Dossou ne parachève le tout à bout portant (87ème).

ⓘ Publicité

Le FCSM 2ème, Le Tallec en renfort

Cette victoire permet aux Sochaliens de reprendre la 2ème place à Bordeaux grâce à une meilleure différence de buts. Le FCSM profite de la défaite à domicile des Girondins face au Havre. L'équipe d'Olivier Guégan a donc réussi à se relancer après un début de janvier morose et ses trois défaites. Mais derrière, ça pousse avec Bastia et Amiens sur les talons des Jaune et Bleu qui doivent maintenant faire le carton plein en allant s'imposer vendredi à Rodez. Ce ne sera pas du luxe pour défier le HAC, le leader dans 10 jours à Bonal avec peut-être les grands débuts de Damien Le Tallec. L'ex-défenseur de Montpellier a assisté ce mardi à la victoire contre Valenciennes depuis les tribunes de Bonal. L'officialisation de son arrivée devrait intervenir rapidement.

loading

loading