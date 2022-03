Ligue 2 : Sochaux est-il voué à finir 5ème ?

Maxime Do Couto (ici buteur contre Amiens à Bonal le 5 février 2022 (1-1)) et Sochaux ne veulent pas se contenter de cette 5ème place

La victoire et rien d'autre ! Voilà ce que veut Sochaux ce samedi soir à Bonal contre Rodez à l'occasion de la 30ème journée de Ligue 2. Et sur le papier, c'est plus que jouable, les Aveyronnais sont 16èmes et sans victoire depuis 12 matchs. Il faut dire surtout que le FCSM en a bien besoin après une défaite à Auxerre et un match nul à Niort mardi. Depuis 3 semaines, les Jaune et Bleu stagnent à la 5ème place du championnat, avec du retard sur les autres prétendants à la montée, et beaucoup d'avance sur ses poursuivants. Et donc cette impression que l'équipe d'Omar Daf ne peut pas espérer mieux que cette 5ème place ? C'est la question qui fâche.

"On fait un très bon championnat" - Omar Daf

Depuis 4 journées d'affilée, Sochaux est cantonné à la 5ème place. Est-il condamné à rester à cette place jusqu'à la fin du championnat ? Ou peut-il toujours aller déloger Ajaccio, le 4ème. Les Corses n'ont que 4 points d'avance. La question semble légitime mais elle agace pourtant Omar Daf "Vous (les médias), vous insistez tous les weekends, je vous réponds mais à un moment donné, je ne sais pas ce que vous cherchez (rire) ! Il faut être conscient et réaliste. On fait un très bon championnat, si on nous avait dit en début de saison qu'on serait 5ème à 9 journées de la fin, vous auriez signé ! On n'a pas le même effectif que Toulouse, Auxerre ou le Paris FC." lâche le coach sochalien.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"J'aimerais qu'on souligne plus notre progression sur les 4 dernières saisons que notre défaite à Auxerre" - Omar Daf

Omar Daf est dans son rôle. A répéter à volonté qu'il est dans les objectifs que la direction lui a fixés "Je connais les moyens de ce club, je connais les ambitions données en début de saison, chaque année, le club a progressé dans le jeu et le classement. J'aimerais que ce soit plus mis en avant que notre défaite à Auxerre. A un moment donné, il faut dire ce qui est bien et ne pas être toujours dans ce pessimisme" affirme le technicien du FCSM qui ne veut surtout pas décrier cette 5ème place.

"Peut-on aller chercher la 4ème place ? Je laisse ça aux supporters et à vous les journalistes. Moi, je suis focus sur mon équipe, et elle progresse, les joueurs font beaucoup d'efforts, ils méritent d'être récompensés en fin de saison". Omar Daf semble défendre son bilan. Comme s'il était conscient qu'il ne pourra pas faire mieux que cette 5ème place. Le FCSM l'a occupée à 8 reprises cette saison, autant de fois que la 3ème. Entre les deux, il y a sûrement de quoi trouver un juste milieu.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Rodez-Sochaux, coup d'envoi à 19h ce samedi à Bonal. Vivez le match en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort Montbéliard dès 18h45 avec les commentaires de Hervé Blanchard depuis le stade Bonal.