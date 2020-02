Ligue 2 / Sochaux doit assurer la victoire face au Mans

Le point du match nul ramené, mardi, de Nancy n'aura de sens que s'il est bonifié, ce vendredi, par un succès à Bonal face au Mans. Le FCSM semble en être tout proche. Reste à ne plus faire de cadeau à l'adversaire et à ne plus gâcher en attaque. Déclic ou des claques ?

Sochaux, France

Sochaux sait qu'il joue gros, ce vendredi à Bonal, contre Le Mans, à l'occasion de la 24ème journée de Ligue 2. S'il veut que son point du match nul décroché mardi à Nancy (1-1) ait de la valeur, cela passe par une victoire face aux Sarthois. Toujours 11ème au classement, le FCSM veut renouer avec le succès face au premier non relégable (17ème), et se racheter, dans le même temps, de son échec au match aller (2-0). Pour parvenir à leurs fins, les jaune et bleu veulent s'appuyer sur leurs dernières prestations (malgré la lourde défaite contre Lorient) plutôt concluantes en terme de jeu. L'équipe d'Omar Daf doit cependant ne plus offrir de buts à l'adversaire (Sochaux reste sur 9 matches sans gagner, et sans encaisser au moins un but), et profiter du réveil de son buteur Abdoulaye Sané à Nancy pour enfin être efficace en attaque.

"Faire plus mal à l'adversaire, ne plus faire de cadeaux" - Sofiane Daham, milieu de terrain du FCSM

Sur le banc des remplaçants à Nancy, Sofiane Daham, a pu juger de la bonne prestation d'ensemble de ses partenaires. Le milieu de terrain sochalien sait, en revanche, que son équipe doit en finir avec certains manques "Il faut faire plus de mal à l'adversaire dès qu'on le peut. C'est ce qui nous avait manqué ces ces derniers matches, je pense qu'on va retrouver des résultats qu'on avait en début de saison". Ne plus offrir non plus des buts sur un plateau à l'adversaire est une priorité pour Sofiane Daham. "Ne pas faire de cadeau parce que personne ne nous en fera. Dès qu'on manque un peu d'agressivité ou de concentration on pourra se faire punir, donc c'est à nous de ne rien lâcher pendant tout le match".

"Enclencher une série positive" - Omar Daf, entraîneur sochalien

Pour Omar Daf, ce match face au Mans (plus mauvaise défense du championnat, mais 8ème attaque) doit servir de déclic à son équipe. C'est le moment ou jamais de repartir du bon pied "Si on avait la bonne idée de bonifier notre point pris à Nancy, ça validerait tous nos efforts, la qualité produite dans notre jeu depuis quelques matches. Pour cela, il faut retrouver de la solidité derrière, et de l'efficacité en attaque".

Mieux défendre sur les coups de pied arrêtés

Régler donc les errements sur coups de pied arrêtés comme sur le premier but encaissé à Picot mardi "On défend en zone, il y a une erreur de jeunesse, de communication, chaque joueur doit occuper la bonne zone" avance le technicien du FCSM ce vendredi au point-presse d'avant match, tout en précisant sa pensée."Je pense qu'il y a aussi des moments où le gardien, dans ses 5m50, doit soulager sa défense. Les joueurs sont en zone, mais le gardien aussi" Indirectement Omar Daf cible Maxence Prévot, son portier et capitaine, pas forcément exempt de tout reproche sur le coup. Sur le plan offensif, Sochaux doit aussi passer la vitesse supérieure, dans le sillage d'Abdoulaye Sané, à nouveau décisif à Nancy. "Il a été spontané dans sa frappe, c'est typiquement l'exemple à suivre pour nous tous en attaque" explique Sofiane Daham.

L'action où Bryan Lasme, en crochetant Loris Néry, va tomber dans la surface. "Pénalty à 200%" pour Omar Daf, pas pour l'arbitre © Maxppp - Cédric Jacquot / Est Républicain

Un arbitrage trop défavorable selon Omar Daf

Le coach du FCSM rappelle enfin que son équipe est, selon lui, lésée par un arbitrage défavorable "On a revu les images de l'action sur Bryan Lasme en début de match à Nancy. Il y a pénalty à 200%. Il est tiré par le maillot par Néry, le défenseur nancéien. Donc à un moment donné, il faut nous expliquer. Sur les images qu'on a revues à la mi-temps, c'est flagrant donc quand on nous explique qu'il n'y a pas pénalty, ça me reste en travers de la gorge. Ca se répète semaine après semaine, j'espère que ça va s'équilibrer, parce que là, stop !"

Omar Daf espère donc ne plus être pénalisé par des faits de jeu contraires. A son équipe de marquer également en premier. Ce serait bon signe, parce que réagir c'est bien, agir c'est mieux. Et c'est tout ce qu'attend le peuple jaune et bleu.

Le match Sochaux-Le Mans est à 20h ce vendredi à Bonal. La rencontre est à vivre en direct et en intégralité dès 19h45 sur France Bleu Belfort-Montbéliard