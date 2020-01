Ligue 2 - Sochaux et ses bonnes résolutions face au Paris FC

Sochaux, France

Des victoires, encore des victoires ! Voilà les bonnes résolutions du FC Sochaux-Montbéliard pour la reprise du championnat de Ligue 2, ce vendredi soir, avec la venue du Paris FC à Bonal. C'est la 20ème journée avec le début des matches retours. Et FCSM veut donc repartir du bon pied. Effacer une fin d'année 2019 décevante. 9èmes à la trêve, sans succès depuis 2 mois, les jaune et bleu souhaitent prendre un nouveau départ. Et dès ce soir face aux Parisiens, avant derniers, entraînés depuis cette semaine par l'expérimenté René Girard, nommé pour remplacer Mécha Bazdarevic limogé à la trêve. Le Paris FC compte, par ailleurs, deux anciens joueurs du FCSM dans ses rangs, Jérémy Ménez et Florian Martin.

"Faire une meilleure deuxième partie de saison" - Omar Daf, entraîneur du FCSM

En ce début d'année, Omar Daf n'a qu'un seul voeu à formuler "Offrir des victoires, redonner de l'émotion à nos supporteurs. Si on veut prétendre à autre chose dans cette Ligue 2, on doit proposer autre chose sur le terrain. Il nous reste 19 matches, je le répète, l'objectif des dirigeants, c'est le maintien en fin de saison. Donc c'est clair et net. On a 27 points, on est contents de ce capital, mais ça ne nous suffit pas. On en veut plus, on va essayer de repartir du bon pied, avec les bonnes intentions". Le coach du FCSM attend surtout que son équipe retrouve son allant, son enthousiasme, mise sur son football "total", et sur une plus grande efficacité en attaque. "On a ciblé nos manques dans ce domaine sur les derniers matches. On sait que nos mauvais résultats se sont joués sur des détails. On retrouve aussi des joueurs importants, de retour de blessure ou de suspension. On doit attaquer nos matches à fond, comme en début de saison" ajoute le technicien sochalien.

Omar Daf attend bien plus de son équipe en 2020 © Radio France - Hervé Blanchard

"Ce sera plus dur en 2020" - Abdoulaye Sané, attaquant sochalien

Pour Abdoulaye Sané, cette deuxième partie de saison s'annonce bien plus compliquée "C'est comme un nouveau championnat. Toutes les équipes vont pousser, celles qui sont dans le dur pour se rattraper, celles qui vont bien pour rester les meilleures. On sait qu'on doit en faire plus, corriger nos défauts, et évidemment marquer plus de buts. C'est une question de confiance pour nous les buteurs" explique l'attaquant du FCSM, muet depuis son triplé contre Clermont début octobre, et qui a laissé entendre, de manière très évasive, qu'une éventuelle prolongation de contrat avec le FCSM était toujours envisageable. "Mais sur le match contre le Paris FC, la priorité, c'est de ne pas perdre !" clame-t-il haut et fort. Ambition au rabais diront certains, réaliste pour d'autres. Reste que l'adversaire, avant-dernier, débarque à Bonal pour jouer les trouble-fête. René Girard, nommé cette semaine en remplacement de Mecha Bazdarevic, remercié pendant la trêve, espère une réaction de son équipe dans le Doubs.

Abdoulaye Sané estime que c'est un nouveau championnat qui débute avec la phase retour en 2020 © Radio France - Hervé Blanchard

"Dans la tête, j'ai craqué" - Florian Martin, ex-sochalien, milieu du Paris FC

Le premier à vouloir se rappeler au bon souvenir des supporteurs sochaliens n'est autre que Florian Martin. Le Breton a joué 3 saisons au FCSM. Le 6 février 2018, le numéro 10 égalise contre le PSG en 8ème de finale de la coupe de France, avant d'être terrassé par une grave blessure au genou. Le début d'une longue traversée du désert, et d'une forte dépression "Ca a été long surtout dans la tête. Parlons franchement, je voyais les portes de la Ligue 1 s'ouvrir. Et malheureusement, il y a cette blessure. Et donc ne voyant rien venir, au bout de 4, 5 mois, dans la tête, j'ai complètement craqué, et c'est parti en vrille" témoigne le Breton dans l'émission 100%FCSM de ce lundi 6 février sur France Bleu Belfort-Montbéliard.

Florian Martin, ici avec Sochaux en conférence de presse, est très heureux de revenir à Bonal © Radio France - Hervé Blanchard

Florian Martin rebondit enfin l'été dernier au Paris FC, et revient à Bonal ce vendredi soir, là où il y a presque 2 ans donc, joué et marqué son dernier but en jaune et bleu contre le PSG donc, avec un plaisir non dissimulé "Il n'y aura même pas d'émotion parce que ce sera un pur plaisir de revenir. Je sais que j'aurai un accueil chaleureux, il n'y aura pas de sifflets, d'insultes, je connais le public de Bonal par coeur. Je suis encore en contact avec des supporteurs, des membres du club, des partenaires, c'est pour ça que ça va être un bon moment de retourner à Bonal". Florian Martin ne sera pas le seul ancien du FCSM à refouler la pelouse de Bonal. Jérémy Ménez, ex-prodige jaune et bleu, sera aussi de la partie. En espérant juste que les deux néo-Parisiens ne gâchent pas le renouveau annoncé des Sochaliens.

FCSM-Paris FC, c'est ce vendredi 10 janvier 2020 à 20h au stade Bonal. La rencontre est à vivre en direct et en intégralité dès 19h45 sur France Bleu Belfort-Montbéliard avec Hervé Blanchard et Matheus Vivian, le consultant de France Bleu.