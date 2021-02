Ligue 2 : Sochaux et son jeune attaquant Alan Virginius renversent Chambly (4-1)

Mené 1-0 à la pause, Sochaux et sa pépite, Alan Virginius, se sont rebiffés au retour des vestiaires pour atomiser Chambly en une mi-temps seulement. Le jeune attaquant signe son premier doublé en professionnel et redonne de l'air au FCSM.

Du tout au tout. Avec Sochaux, on ne fait jamais dans la demi-mesure. Le FCSM l'a encore prouvé ce vendredi soir sur le terrain bosselé de Beauvais en s'imposant largement 4 buts à 1 devant Chambly à l'occasion de la 24ème journée de Ligue 2. Menée 1-0 à la pause au terme d'un premier acte juste affligeant, l'équipe d'Omar Daf s'est métamorphosée au retour des vestiaires en pulvérisant la défense picarde en deux temps, trois mouvements avec quatre buts à la clé dont le doublé de son jeune attaquant, Alan Virginius. Les jaune et bleu respirent après un mois sans victoire.

Une première mi-temps à oublier

Il a fallu quand même attendre une mi-temps pour que Sochaux se mette en ordre de marche. Et efface un premier acte d'une médiocrité sans nom. Le but contre son camp de Joseph Lopy, malheureux dans un duel aérien, laissait craindre le pire "mais à la mi-temps, je n'ai pas crié sur les joueurs, je leur ai dit d'être calmes et sereins, et d'être pragmatiques, de ne pas tomber dans le jeu de Chambly fait de duels aériens. Il fallait qu'on joue sur la vitesse de nos attaquants, dans la profondeur, et c'est ce qu'on a fait" résume Omar Daf après la rencontre.

Virginius, quel talent !

L'entraîneur du FCSM a surtout demandé au jeune Virginius de jouer sur ses qualités de vitesse et ça a payé. Avec dès la 46ème minute, un superbe contrôle en pleine course pour servir sur un plateau Bryan Lasme pour l'égalisation sochalienne. Le début du festival Virginius. Le jeune attaquant de 18 ans va mettre le feu dans la défense picarde avec une frappe limpide imparable (54è) avant de pousser au fond un centre de Lasme (60è). En un quart d'heure, les jaune et bleu avaient renversé les Camblysiens avant que Chris Bédia n'enfonce le clou à la 89ème minute. Alan Virginius signe son premier doublé en professionnel, une prouesse rarissime à ce niveau depuis de longues années en Ligue 2.

Un bon bol d'air

Pour un réveil, c'est un réveil en fanfare pour les Sochaliens. Diminués par les suspensions et les blessés, le FCSM se rassure avec ce large succès contre, il est vrai, de faibles Camblysiens. Gagner était presque indispensable face à ce genre d'adversaire, et même s'il a fallu une remise en question à la pause, l'essentiel est là "Il fallait retrouver un jeu pragmatique, efficace, bien jouer c'est bien, gagner c'est mieux" conclut Omar Daf. Sochaux remonte à la 8ème place, à 3 points de Valenciennes (7ème) et tentera de le rattraper lundi 15 février à Bonal pour la prochaine journée de Ligue 2. Avant cela, les jaune et bleu se frotteront aux Verts de Saint-Etienne en 32èmes de finale de coupe de France ce jeudi à Bonal (18h45).