Ligue 2 : Sochaux freiné par Guingamp (0-0)

Il n'y aura donc pas de quatrième victoire de suite pour le FCSM cette saison. Les jaune et bleu ont été contraints au match nul 0 partout par les Guigampais ce samedi soir dans un stade Bonal traversé par une bise glaciale qui a vite éclipsé le retour du printemps de ces derniers jours dans le nord Franche-Comté. Pas de vainqueur et pas de but pour se réchauffer au terme d'un match sans éclat que seul la pleine lune a pourtant fait planer pour illuminer la soirée mais sans succès. Les jaune et bleu sans inspiration en attaque se sont heurtés à une équipe bretonne ultra regroupée défensivement "Ca a été compliqué pour nous ce soir, bravo à Guingamp qui a appliqué son plan de jeu pour fermer le jeu, et nous on a fait un non-match, on n'a pas réussi notamment à trouver Bryan Soumaré entre les lignes" constate Joseph Lopy, absolument impérial en défense centrale, meilleur Sochalien inconstestablement sur ce match.

Omar Daf, coach du FCSM "On a pas su trouver la clé pour battre cette équipe, on a manqué de spontanéité, de créativité. C'est là que l'on voit qu'on est perfectible face à ce genre d'équipes qui défend très regroupée"

"Déçu pour les supporteurs qui étaient venus nous soutenir avant le match" - Omar Daf et Joseph Lopy

L'entraîneur du FCSM et son défenseur ont également exprimé leur déception vis-à-vis des supporteurs des jaune et bleu venus en nombre (plus de 150) accueillir les joueurs à leur arrivée au stade Bonal. "Ca nous a mis du baume au coeur" souligne Omar Daf "On s'est dit que les gars étaient venus pour nous, c'était un bel hommage, et qu'il fallait qu'on leur rende sur le terrain, malheureusement ça n'a pas été le cas, mais la saison est encore longue, on espère les récompenser bientôt" affirme Joseph Lopy.

Un point de repris sur Auxerre

Ce match nul ne marque pas forcément un coup d'arrêt pour Sochaux. Mais au vu des résultats de la soirée, il laisse malgré tout quelques regrets parce qu'Auxerre s'est fait surprendre chez lui par Rodez (0-1), et que le Paris FC, vainqueur à Caen (0-2) rejoint les Icaunais à la 5ème place. Le FCSM pouvait donc se rapprocher encore un peu plus du TOP 5 s'il avait pris le meilleur sur Guingamp mais l'équipe d'Omar Daf grappille néanmoins un point et revient ainsi à 5 longueurs de l'AJA ! "La saison n'est pas finie, on va tenter de rattraper les points perdus ce mardi à Niort" conclut Omar Daf. Il le faut si Sochaux veut continuer de nourrir des ambitions en cette fin de saison.