Ligue 2 : Sochaux a tout gâché à Niort (1-1)

Devant à la pause grâce à un superbe but en contre de Kalulu, Sochaux s'est malheureusement fait rejoindre d'entrée de seconde période sur un pénalty généreux. A Niort, le FCSM a payé cher son incapacité à plier les matchs. Les Jaune et Bleu restent 5èmes mais Auxerre, 3ème, s'envole.

C'est un sentiment de gâchis qui peut résumer la contre performance du FCSM ce mardi soir à Niort avec ce match nul 1 partout venu sanctionner ce rendez-vous de la 29ème journée de Ligue 2. En contrôle une grande partie de la première période, Sochaux n'a pas su profiter de son avantage précoce pour s'assurer un succès qui lui tendait les bras. Et même si le pénalty de l'égalisation niortaise semble inexistant, l'équipe d'Omar Daf peut s'en vouloir de ne pas avoir plier l'affaire plus tôt, ou même en fin de match. Les Jaune et Bleu laissent filer des points précieux et même s'ils confortent leur 5ème place (avec la défaite du Havre à Dijon), la 3ème, elle, s'éloigne encore avec le succès d'Auxerre à Nîmes. L'AJA, 3ème, pointe désormais à 6 longueurs.

Une entrée réussie avant le gâchis

Aldo Kalulu, mis sur orbite par Maxime Do Couto, avait pourtant placé son équipe sur la voie d'un succès en ouvrant le score au bout d'un contre de 50 mètres (8ème). Mais les Jaune et Bleu, comme souvent cette saison, n'ont pas su enfoncer le clou et ont laissé progressivement les Niortais, qui restaient pourtant sur 6 défaites d'affilée, reprendre confiance. Et ce qui devait arriver arriva. Au retour des vestiaires, quasiment sur le coup d'envoi, les Chamois pressaient la défense franc-comtoise et obtenaient un pénalty plus que généreux pour une présumée faute d'Aaneba sur Sissoko. L'attaquant des Chamois ne laissait pas passer l'aubaine pour égaliser (47è).

Sochaux, 5ème mais pas mieux ?

Sochaux tentera de reprendre le contrôle du match mais sans réelle inspiration. Virginius et Ambri auront bien deux grosses occasions d'offrir la victoire dans les dernières secondes, mais sans réussite. A trop vouloir gérer Sochaux s'est fait piéger. Sa 5ème place ne semble pas franchement menacée, mais la montée directe n'est plus qu'une illusion, même la 3ème place paraît hors d'atteinte. Contre Rodez samedi à Bonal, le FCSM a désormais pour objectif de dépasser Ajaccio dans la course aux barrages.

Réaction d'Omar Daf, entraîneur du FCSM : "Quand on mène 1-0, oui on voulait enchaîner derrière mais il y a une décision (le pénalty) qui vient amener beaucoup de frustration. Il a fallu tout recommencer. On a essayé de jouer sur la largeur, on a eu deux grosses occasions avec Ambri et Virginius à la fin. On aurait dû plier le match, on est frustrés de ne repartir qu'avec un point. Il nous a manqué de l'efficacité, on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes. C'est dommage car on aurait dû gagner ce match".

Réaction de Maxence Prévot, gardien de but du FCSM :"Si on mène 2 ou 3-0 à la mi-temps, ça aurait changé le match. C'est frustrant parce qu'on maîtrise la 1ère mi-temps. Après, il y a ce pénalty qui n'y est pas apparemment, au vu des images. Ca commence à faire beaucoup mais bon, c'est de notre faute si on n'a pas réussi à l'emporter. Au classement, derrière, ça ne gagne pas, nous, on stagne un peu, mais devant certains gagnent, prennent des points, mais il faut s'accrocher dans ce sprint final jusqu'au bout."