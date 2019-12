Ligue 2 - Sochaux laisse filer la victoire à Châteauroux (1-1)

Sochaux, France

Sochaux ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Si le FCSM ne prend qu'un seul point, ce mardi soir, sur la pelouse de Châteauroux à l'occasion de la 17ème journée de Ligue 2, c'est entièrement de sa faute. Les jaune et bleu (en vert pistache encore ce soir) avaient le match parfaitement en main à la pause grâce au superbe but de Younès Kaabouni à la 41ème minute de jeu. Le milieu de terrain sochalien trompe le portier berrichon d'un tir flottant de plus de 30 mètres.

Sauf que Sochaux arrête de jouer au retour des vestiaires, subit, ne tient plus le ballon et finit par craquer dans le temps additionnel. Léo Leroy (le fils de Jérôme Leroy, ancien sochalien) reprend de volée un corner, en profitant de la déconcentration des Sochaliens. Terrible pour le FCSM mais tristement logique au vu d'une seconde période mal négociée.

"C'est deux points de perdus, c'est une faute professionnelle" - Omar Daf, entraîneur du FCSM

Le coach sochalien ne cache pas sa colère devant les micros "C'est clairement deux points de perdus. On n'a pas le droit de prendre un but comme ça, qui plus est dans le temps additionnel. On savait comment ils pouvaient jouer les corners rapidement. On n'était plus concentrés sur le coup". Le technicien sénégalais regrette de ne pas avoir doublé la mise pour se mettre à l'abri, mais même sans cela, ce partage des points ne passe pas"C'est une faute professionnelle. On contrôle la première mi-temps, et finalement on ne repart qu'avec un point. Je suis vraiment en colère" lâche Omar Daf, conscient que son équipe vient de rater une occasion en or de récupérer les points perdus contre Troyes.

"C'est comme un défaite" - Jason Pendant, capitaine du FCSM

Même son de cloche du côté des joueurs sochaliens "Ce n'est pas normal de prendre ce but. On doit rester concentrés jusqu'au bout et on ne le fait pas. C'est rageant, on est en colère. C'est comme une défaite ce match nul" affirme Jason Pendant, le capitaine. Même Younès Kaabouni, auteur de son premier but en jaune et bleu (et quel but !) et en professionnel, ne peut savourer son chef d'oeuvre "Je suis content pour mon but mais faire match nul, c'est vraiment rageant. On est vraiment déçus".

Au final, Sochaux sort certainement encore plus frustré qu'après ses deux défaites contre Lens et Troyes. Le FCSM reste 6ème mais voit surtout les 5 premiers (tous vainqueurs) prendre un peu plus le large. Les jaune et bleu ont 10 jours pour se régénérer avant de recevoir Grenoble. Ce sera le dernier match de 2019 à Bonal, en espérant offrir une victoire en cadeau pour se faire pardonner.