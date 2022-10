Ligue 2 : Sochaux miraculé contre QRM (2-2)

Les 11 mille spectateurs du stade Bonal ont certainement assisté à un petit miracle ce samedi soir. Le FCSM a arraché le point du match nul in extremis face à Quevilly-Rouen Métropole (2-2) pour le compte de la 13ème journée de Ligue 2. Les Jaune et Bleu peuvent s'estimer tout heureux d'avoir égaliser à la dernière minute sur un pénalty plus que généreux, transformé par l'attaquant Ibrahim Sissoko qui avait déjà marqué un premier pénalty pour revenir à 1 partout. Le FCSM s'en tire donc très bien en évitant la défaite d'un rien. Toujours sur le podium, 2ème provisoirement, (et potentiellement 3ème si Le Havre ne perd face à Metz lundi soir) mais avec un seul succès sur ses quatre derniers matchs, l'équipe d'Olivier Guégan marque quand même clairement le pas.

ⓘ Publicité

Quevilly au-dessus ...

Jamais cette saison, Sochaux n'a été bousculé de la sorte à Bonal. Quevilly a vraiment fait déjouer les Jaune et Bleu. Tactiquement, physiquement, et techniquement, les Normands ont été impressionnants. En menant au score à deux reprises, et en se faisant rejoindre sur un pénalty plus que généreux à la toute dernière minute, Olivier Echouafni, l'entraîneur de QRM et ex-coach du FCSM, ne pouvait être que dégoûté "J'ai envie de dire que c'est miraculeux pour Sochaux, on a été appliqués, sérieux, on aurait mérité de l'emporter malheureusement une décision nous a été contraire en fin de match" allusion au pénalty sifflé pour Sochaux sur une faute présumée du gardien normand sur Hermann Tebily (sur les images, le portier Lemaître ne semble pas toucher l'attaquant franc-comtois).

... et Sochaux en-dessous

Sochaux n'a pas été à son meilleur niveau. Sans idée en attaque, "On est tombé sur une équipe bien regroupée derrière, qui a très bien joué les contres, en attaques rapides, et nous, on n'a pas su leur faire mal, on n'a pas eu d'actions franches, on a souffert donc au vu du match, on est contents de ce point" analyse Tony Mauricio, le milieu de terrain sochalien. Son entraîneur, OIivier Guégan reconnaissait également le mauvais match de son équipe "On a manqué de plein de choses, de connection entre nous, entre les lignes, d'intelligence par moments parce qu'on s'est beaucoup ouvert (comme sur le 2ème but avec un contre dans le dos des deux défenseurs latéraux montés trop haut après la perte de balle plein axe de Doumbia). On doit faire mieux, peut-être que certains joueurs sont émoussés, mais on a le mérite de revenir deux fois au score, et arracher un nul à la 94ème minute, c'est important, ce n'est qu'un point, mais c'est un point qui compte" conclut le coach sochalien, conscient que son équipe n'est plus aussi fringante depuis quelques rencontres. Sochaux traverse une période difficile, il faut juste espérer qu'elle ne s'éternise pas.

loading

loading