Ligue 2 : Sochaux mis KO par Toulouse et le quadruplé de Healy

La tête dans le cassoulet ! Les joueurs du FCSM vont certainement avoir du mal à digérer cette lourde défaite 4 à 1 ce samedi après-midi à Toulouse lors du choc de la 16ème journée de Ligue 2. Les Jaune et Bleu étaient pourtant à égalité à la pause grâce au but de leur capitaine Gaëtan Weissbeck (37ème), mais le FCSM a ensuite pris la foudre en seconde période. Avec au final un quadruplé de l'attaquant anglais du Téfécé, Rhys Healy. Une claque qui fait mal contre le leader. Et des Sochaliens encore battus par une équipe du TOP 5. Le FCSM reste 4ème mais enchaîne une 2ème défaite d'affilée. L'équipe d'Omar Daf marque clairement le pas.

"Une leçon de réalisme" - Omar Daf

L'entraîneur sochalien était forcément déçu du résultat "On a pris une leçon de réalisme. Je trouve le score sévère, on a eu autant d'occasions que Toulouse, l'arbitre nous oublie un pénalty et ensuite il y a la frappe de Gaëtan (Weissbeck) où on peut prendre l'avantage. Malheureusement, on a laissé passer notre chance, et après on se fait punir par la qualité de Healy".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le King Healy

L'anglais Rhys Healy, le "King" du Téfécé avec un quadruplé, dont lui-même semblait s'étonner, a été le bourreau des Jaune et Bleu. A lui tout seul, le buteur toulousain a fait exploser le FCSM de Tony Mauricio "Je crois qu'il a eu 4 occasions, 4 buts, il a été réaliste, nous, on n'a pas réussi à poser notre jeu, on a eu quelques occasions, mais voilà, 4-1, ça fait mal quand même". Sochaux, meilleure défense de Ligue 2, qui vole en éclats contre des Toulousains, plus réalistes, et portés par un public en feu. Bien aidés aussi par l'arbitre en oubliant un pénalty flagrant aux Jaune et Bleu qui n'ont malheureusement tenu qu'une mi-temps regrette le défenseur Valentin Henry "Le 2ème but nous fait mal et casse notre élan. On avait été bien jusqu'à la pause, mais voilà, Toulouse nous était supérieur sur ce match".

Sochaux dans le dur

Sochaux redescend sur terre tout simplement. En perdant contre toutes les équipes du TOP 5, à l'exception d'un match nul contre Auxerre, le FCSM est aujourd'hui à sa place. 4ème ... juste derrière les meilleurs."On est dans une période un peu plus difficile, mais on fait notre championnat, on n'a pas les mêmes moyens, ni le même effectif que Toulouse ou Auxerre, ou d'autres formations. Sur ce match, on a encore montré nos problèmes d'efficacité en attaque. On va essayer de se mêler à la lutte le plus longtemps possible, on ne lâchera rien" conclut le coach sochalien. Il va surtout falloir se remettre à gagner, dès la venue de Pau dans deux semaines à Bonal. Pour ne pas que les promesses de cet été ne soient plus qu'un lointain souvenir l'hiver venu.