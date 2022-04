Ligue 2 : Sochaux neutralise Toulouse (1-1), mais prend du retard au classement

Malgré un nul de haut niveau contre le leader de la Ligue 2, le FCSM voit ses concurrents directs prendre un tout petit peu plus d'avance. Ajaccio, Auxerre et le Paris FC ont tous les trois gagné. Mais Sochaux a montré qu'il pouvait rivaliser avec le cador du championnat, dans un Bonal bien rempli.

Face aux Violets, le FCSM n'a pas eu à rougir. Les Sochaliens ont livré un match de haut niveau ce mardi soir contre la meilleure équipe de Ligue 2. Une satisfaction qui se mêle à la frustration de voir les concurrents directs pour la montée continuer à prendre un peu d'avance au classement.

Ndiaye fait exulter Bonal

D'entrée, le schéma de la rencontre s'est mis en place. Toulouse a eu le ballon, et Sochaux a résisté de très belle manière. La concentration et l'efficacité défensive du FCSM est à souligner. Et rapidement, les Sochaliens ont cru réaliser le coup parfait. Après six minutes, Rassoul Ndiaye a ouvert le score, dans un stade Bonal rempli de 15.188 supporters, prêts à s'enflammer.

Un but improbable

Par la suite, même si Sochaux a pu se montrer dangereux par moments, c'est le TFC qui a mené la danse. Jusqu'à parvenir à égaliser sur un but improbable d'Anthony Rouault, venu après un cafouillage devant les cages de Maxence Prévot. "Tout le monde essaie de dégager le ballon, ça tape la barre, ça revient...C'est frustrant de prendre un but comme ça" se lamentait le gardien sochalien après la rencontre.

Une égalisation que les Jaune et Bleu ont cru injuste, car entachée d'une main. Mais il semble que le ballon ait bien franchi la ligne avant d'être touchée par la main d'un attaquant toulousain...

Le FCSM a tenu le choc

Au final, le FCSM décroche un beau nul contre le leader, et aurait même pu espérer mieux : Weissbeck a touché le poteau sur une belle frappe à 25m (63e), et Kitala a lui rasé le montant quelques instants plus tard (67e). "C'est frustrant parce que sur la première période, on pensait avoir fait le plus dur, face à une équipe complète à tous les niveaux" a analysé Omar Daf en conférence de presse d'après match. "Mais nous avons fait le match que nous voulions. On a réussi à ouvrir le score, on s'est créé des situations. Ca a été une lutte de tous les instants, mais je suis fier de mes joueurs, parce que du début à la fin, nous n'avons rien lâché."

Devant, tout le monde continue de gagner

La forme du FC Sochaux reste éloquente : six matchs d'affilée sans défaite, dont quatre victoires. Mais malgré cette dynamique, mathématiquement le FCSM n'a pas (encore) réussi à inverser la tendance, signe que ce top 5 de Ligue 2 est cette saison de très haut vol. Ce mardi, Ajaccio, Auxerre et le Paris FC ont tous gagné. Ils se rajoutent deux points d'avance sur les Jaune et Bleu. "Nous avons pris un point qui peut peut-être compter sur la fin" positive Omar Daf.

On peut encore espérer accrocher cette deuxième place. On sait qu'il y a six points, on est pas fou non plus, mais on ne va rien lâcher - Gaëtan Weissbeck

Rien n'est fini pour Sochaux, qui compte bien jouer sa carte jusqu'au bout. Et pour cela, les Jaune et Bleu pourront compter sur un public qui a répondu présent. "Quand on voit un stade Bonal presque plein, ça nous transcende encore plus" s'enthousiasme Gaëtan Weissbeck, rejoint par son gardien Maxence Prévot : "Les supporters ont mis le feu, on ne peut que les remercier pour ça. C'est aussi grâce qu'on a pas perdu et qu'on a rien lâché ce soir."

Un soutien populaire qui se fera à distance pour la prochaine rencontre du FCSM, même si quelques supporters pourraient faire le déplacement : les Sochaliens enchaînent encore très rapidement, avec un déplacement à Pau vendredi.