Ligue 2 : Sochaux nul sur toute la ligne à Pau (0-0)

Le huis clos a finalement du bon. Les fans du FCSM n'ont pas à supporter les dernières sorties des jaune et bleu, celle de ce mardi soir à Pau, décrochant certainement le pompon dans le genre de la "purge" absolue ! Que dire de ce Pau-Sochaux qui clôturait la 15ème journée de Ligue 2 ? Franchement, on va faire court, pas grand-chose, juste que si pour faire un bon match, il faut deux équipes, on peut dire la même chose pour en faire un mauvais.

Un 4-4-2 inoffensif

Tout simplement affligeant ce duel entre Francs-comtois et Béarnais ! On passe sur la première mi-temps avec zéro tir cadré et un déchet technique juste sidérant à ce niveau (et ce n'est pas la faute de la pelouse du Hameau tout à fait correcte !) de part et d'autre. La seconde période sera à peine plus enlevée mais Niane, par deux fois, manque de précision et de conviction au moment de conclure. Le 4-4-2 lancé par Daf avec Bédia et Niane justement, associés en pointe, est un échec, un coup d'essai raté malheureusement pour le coach sochalien.

Lopy, Pogba et Weissbeck au niveau

Seuls Sochaliens à leur niveau ce mardi soir : Pogba et Lopy en défense centrale, et encore Weissbeck omniprésent dans l'entre-jeu. Devant, Lasme et Ambri ont déçu, alors que les entrants, Soumaré et Semedo n'ont rien apporté.

Sochaux, roi des zéro-zéro !

Le FCSM enchaîne certes un 4ème match sans défaite, mais ce 5ème partage des points sans but à l'extérieur commence à peser lourd. L'équipe d'Omar Daf gagne une place au classement, en 10ème position, et pourtant, l'impression générale est qu'elle n'avance plus du tout. Sur sa semaine à 3 rencontres, c'est à Pau que Sochaux devait faire carton plein. Encore raté ! Du coup, face à Grenoble, le 2ème, ce vendredi à Bonal et mardi prochain à Caen, autre prétendant à la montée, le FCSM est sous pression. Il joue déjà une grande partie de sa saison.