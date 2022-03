Ligue 2 : Sochaux obligé de rebondir à Niort

Sochaux n'a pas le temps de ruminer sa défaite à Auxerre. A Niort, le FCSM va tenter de se rattraper, ce mardi soir, à l'occasion de la 29ème journée de Ligue 2. L'équipe d'Omar Daf reste en course pour la montée mais n'a quasiment plus le droit à l'erreur.

S'il ne parvient pas à avoir la peau des équipes du TOP 5, le FCSM va tout faire pour avoir celle des Chamois Niortais, ce mardi à 19h. A l'occasion de cette 29ème journée de Ligue 2 calée en milieu de semaine, les Jaune et Bleu se voient offrir la possibilité d'effacer le revers d'Auxerre en défiant une équipe de Niort, 11ème, et en pleine déconfiture avec ses 6 défaites consécutives. Sochaux doit l'emporter pour conforter déjà sa 5ème place, et espérer revenir sur ses adversaires directs du TOP 5. Omar Daf se veut confiant et déterminé pour faire un résultat dans les Deux-Sèvres. "On n'a presque plus le droit à l'erreur" concède Gaëtan Weissbeck.

"On n'a plus de temps à perdre" - Gaëtan Weissbeck

Frustré par la défaite à l'Abbé Deschamps "On commet trop d'erreurs individuelles, on est à notre place, il nous manque quelque chose pour battre le TOP 5", le capitaine du FCSM s'est voulu résolument plus offensif ce lundi en conférence de presse pour aborder le déplacement de ce mardi à Niort "Cela ne sert à rien de se morfondre. On a analysé nos erreurs contre Auxerre, on sait qu'on doit être plus exigeants envers nous-mêmes. Le problème, c'est nous, si on est tous à 100%, voire à 110, 120%, il n'y a pas de raisons que ça se passe mal à Niort".

L'Alsacien est malgré tout conscient que son équipe n'a plus franchement le droit à l'erreur "Si on n'arrive pas à prendre des points contre le TOP 5, derrière, on voit notre calendrier, y'a pas photo, il faut se dire les choses, il faut remporter le maximum de matchs. Clairement, on a grillé nos jokers en perdant contre nos adversaires directs. Après Niort et Rodez (ce samedi à Bonal), il ne restera que 8 matchs, tous les points sont importants désormais, il faudra jouer avec cette pression positive. On sait qu'on n'a plus de temps à perdre" lâche le milieu de terrain du FCSM.

Prévot ou Jeannin ?

Pour ce match à Niort, Omar Daf joue encore la prudence "Ils ont beau en être à 6 défaites d'affilée, ils ne sont pas faciles à jouer. On se souvient du match aller où il avait fallu être patient pour l'emporter".Mais le coach du FCSM croit à la capacité de réaction de son équipe "On ne va rien lâcher jusqu'au bout. On a hâte de remettre ça, de repartir au combat, on doit gommer nos erreurs des derniers matchs, à nous de lancer une grosse série sur cette fin de saison" explique Omar Daf qui n'a pas voulu révélé l'identité du gardien de but ce mardi à Niort, se contentant simplement de dire "qu'après chaque séance, chaque semaine, il y a une réflexion sur le choix des joueurs, un choix qui se fait sur la base de ceux qu'ils sont les plus à mêmes de nous apporter quelque chose". Jeannin sera-t-il donc sacrifié après ses fautes de main coupables à Auxerre ? Prévot va-t-il reprendre une place de titulaire dans les cages ? Réponse ce mardi à Niort pour un match que Sochaux a tout intérêt à gagner "pour à la fin de saison y arriver" conclut Omar Daf qui récupère Ousseynou Thioune, de retour de suspension, alors que Joseph Lopy manque toujours à l'appel.

Vivez le match Niort-FCSM en direct et en intégralité dès 18H45 ce mardi sur France Bleu Belfort Montbéliard avec les commentaires de Hervé Blanchard depuis le stade René Gaillard.