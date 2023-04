Ligue 2 : "Je préfère être tous les jours dans un club comme Sochaux" Olivier Guégan avant Sochaux-Dijon

Un derby régional moins excitant que prévu. Sochaux reçoit Dijon ce lundi à 20h45 à l'occasion du dernier match de la 33ème journée de Ligue 2. Une affiche qui aurait dû remplir le stade Bonal mais qui a perdu de sa saveur avec la fin des illusions pour la montée des Jaune et Bleu. Classés 5èmes, et relégués à 10 points du 2ème, Bordeaux, après les matchs de ce samedi, les hommes d'Olivier Guégan, en perdition depuis un mois et leurs dernières défaites contre Pau et Laval, vont devoir se reprendre pour éviter un nouveau couac, et redorer un minimum le blason du club. Le technicien du FCSM a également évoqué son avenir, sans détour.

ⓘ Publicité

Pas de réunion entre direction et staff selon Guégan

Sous contrat jusqu'en 2024, vivement décrié, le coach sochalien est forcément fragilisé. De là à ce qu'il ne soit pas là la saison prochaine ? La question taraude les supporteurs du FCSM. Pour l'heure, rien ne filtre, mais l'intéressé n'élude pas la question. Aucun bilan n'a été fait avec la direction selon Olivier Guégan qui se voit toujours à Sochaux la saison prochaine "Ma réponse est claire ! Je n'ai pas du tout eu de réunion, de retour. On a un travail à finir sur ses six derniers matchs qui vont impulser des choses. Il faut analyser, tout n'est pas à jeter, mais j'ai mon idée, je sais ce que je veux et ce que je ne veux plus. Mes joueurs ont entendu des choses parce que c'est important. On sait ce qu'il nous manque, et ce n'est pas que sur ces derniers matchs, c'est depuis le début, il nous faut déjà un groupe de joueurs plus resserré, et la notion de combat et d'équipier est importante. De plus, on a trop de joueurs de valeur égale, . L'attente ici est immense, c'est ce qui fait avancer, et je préfère tous les jours être dans un club comme Sochaux qu'ailleurs et donc ces six derniers matchs, ce n'est pas la fin d'une histoire mais le début d'une histoire." A bon entendeur !

Pas un match Sochaux-Dupraz

Olivier Guégan, plutôt détendu ce dimanche lors du point presse d'avant match, a conclu son intervention par un "Attention ce n'est pas un match Sochaux-Dupraz !" Comme pour bien rappeler que le retour à Bonal de l'ex-coach d'ETG, fossoyeur du FCSM en mai 2014, et au chevet du DFCO depuis avril, ne doit pas détourner l'équipe sochalienne de son objectif premier "Voir ce que les joueurs ont dans le ventre sur les six derniers matchs" pour Guégan. Au-delà de ce duel face aux Dijonnais, 18èmes, invaincus en trois matchs dirigés par Dupraz mais privés de leur attaquant-vedette Mickaël Le Bihan, blessé à l'épaule, les Jaune et Bleu ont effectivement obligation de montrer un tout autre visage ce lundi. Pour Olivier Guégan, il est impératif de se remobiliser pour "gagner le maximum de matchs, sans renier l'ADN de l'équipe de marquer des buts, mais en étant enfin plus solides en défense".

Vivez le match Sochaux-Dijon (coup d'envoi à 20h45) en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort Montbéliard dès 20h30 avec les commentaires de Hervé Blanchard et Stéphane Crucet.

loading

loading

loading