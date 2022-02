Ligue 2 : Sochaux et ses 10 mille supporteurs parés pour le choc contre Ajaccio

Tous à Bonal !! C'est le jour et l'heure pour répondre à l'appel du FCSM. Le stade Bonal sera en jaune et bleu ce samedi à 15h avec ce duel tant attendu contre Ajaccio en ouverture de la 25ème journée de Ligue 2. Sochaux, 3ème, veut mettre les Corses, 4èmes, à 5 points derrière au classement. Gros enjeu pour la montée donc. Et de la revanche dans l'air forcément avec le souvenir du match aller, une défaite, des violences après le match, un climat très tendu. Justement, si ce match fait recette, 10 mille spectateurs ont déjà leur billet, les événements du match aller y sont pour beaucoup "On l'a encore en travers de la gorge" souffle Maxime, un supporter des Jaune et Bleu "On joue la montée, c'est un match peut-être déjà décisif" ajoute Geoffrey. On le sent, les fans de Sochaux voient ce choc au sommet comme une finale avant l'heure. Pour les joueurs et entraîneurs, chaque camp dédramatise l'événement.

"Un match comme un autre" - Omar Daf

Et on peut faire confiance à Omar Daf pour garder ses joueurs sous pression. Sous pression mais sans leur mettre la pression. Parce que si les supporteurs du FCSM ne rêvent que d'une revanche contre Ajaccio, l'entraîneur sochalien calme leurs ardeurs "Il faut faire abstraction de tout ce qui se dit autour de ce match, quand je parle d'humilité je n'exagère pas, on n'a pas une grosse marge de manoeuvre, les supporters ont leur rôle à jouer, point, mais ce match est un match comme un autre" tempère le technicien sénégalais. Joseph Lopy, son compatriote, de retour de la CAN avec le titre de champion d'Afrique, ose à peine pimenter un peu plus l'enjeu de ce duel face aux Corses "On sait que c'est un adversaire direct pour la montée, que l'écart de points peut être important, mais on ne doit pas surjouer, on doit rester focalisés sur notre jeu, et essayer d'être encore plus forts". En plus du milieu de terrain sénégalais, Omar Daf réintègre Hermann Tebily (absent à Grenoble car pas assez performant à l'entraînement selon Daf) et Younès Kaabouni, de retour après plusieurs semaines sans jouer.

Ajaccio moins bien mais pas moins dangereux

Olivier Pantaloni banalise aussi ce rendez-vous à Bonal. Le coach ajaccien veut déjà ne pas perdre ce samedi après-midi. Pour ne pas laisser Sochaux prendre 5 points d'avance. Surtout que l'ACA n'a gagné qu'une fois en 2022, reste sur 3 défaites et un nul, que son attaquant Courtet est suspendu, et qu'enfin le FCSM est lui en pleine forme (8 matchs sans défaite). Mais hors de question de se laisser griser pour le coach des jaune et bleu "Je vous le dis en toute sincérité, il y a un match à jouer contre une très bonne équipe, qui a toujours été dans le Top 4, qui a la meilleure défense (13 buts encaissés), et qui sera encore très dure à battre" prévient Omar Daf, qui sera privé de Maxime Do Couto, suspendu qu'un seul match après son expulsion à Grenoble. En dédramatisant ce duel, Omar Daf va sûrement agacer les supporteurs, mais personne n'est dupe. Si Sochaux remporte ce choc face à Ajaccio. Il frappera un grand coup pour la montée. Messieurs les Sochaliens, il est des rendez-vous à ne pas manquer !

Rendez-vous à 14h45 pour vivre le match en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort Montbéliard avec les commentaires de Hervé Blanchard depuis le stade Bonal.