Ligue 2 : Sochaux passe en force contre Grenoble (1-0)

Aldo Kalulu (n°15) a su arracher la victoire du FCSM avec un but plein de rage et de malice à la 88ème minute de jeu ce samedi soir à Bonal

La souffrance et la délivrance ! Le bonheur dans la douleur ! Quel final et quelle victoire ce samedi soir du FC Sochaux-Montbéliard, vainqueur 1 à 0 de Grenoble au terme de la 28ème journée de Ligue 2. Aldo Kalulu est le sauveur des Jaune et Bleu en libérant les quelque 11 500 spectateurs de Bonal en toute fin de rencontre (88ème) d'une frappe surpuissante sous la barre, et dans un angle très fermé, après un coup-franc rapidement joué par Tony Mauricio. Le FCSM revient de loin. Avec 49 points au compteur, invaincu depuis neuf matchs, il passe en force en confortant sa 3ème place en faisant aussi bien que ses adversaires directs à la montée, tous victorieux également.

Trop de changements tue le changement

En remaniant dans les grandes largeurs son onze de départ, Olivier Guégan a très vite compris que ses choix n'étaient pas payants après une première période plutôt pathétique, sûrement l'une des plus mauvaises, si ce n'est la plus mauvaise cette saison à la maison. D'où un recadrage à la pause qui a tout changé pour l'entraineur du FCSM "On a réajusté à la mi-temps et la 2ème période est plus cohérente, même si on n'a pas fait une grande performance dans le contenu du match, on a été là dans l'état d'esprit et l'envie d'aller chercher les trois points." souligne le coach des Jaune et Bleu, soulagé et fou de joie sur le but de la délivrance d'Aldo Kalulu.

"Faut savoir gagner ces matchs-là" Maxence Prévot

La force de caractère a clairement sauvé Sochaux, incarnée par Aldo Kalulu, le héros du soir avec un but plein de rage. Même sans briller, Sochaux rafle la mise. Il le fallait parce que Bordeaux, Metz et Bastia ont gagné. Pour Olivier Guégan,

la bataille continue "Ces trois points sont très importants parce que ça pédale vite devant, et chaque point, chaque match il va falloir performer." Dès la reprise dans 15 jours avec un déplacement à Bastia, 5ème au classement. Tout sauf un voyage d'agrément. Qu'on se le dise, cette saison, le supporteur du FCSM n'est pas au bout de ses peines.

