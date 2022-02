Ligue 2 : Sochaux patine contre Amiens à domicile (1-1)

Le FCSM, 4e de Ligue2, a concédé a domicile un match nul 1-1 ce samedi contre Amiens, 13e. Les Jaune et Bleu restent bien placés dans la course à la montée, mais perdent à nouveau des points à domicile.

Une demi-heure tout feu tout flamme, puis une heure terne. Le match du FCSM ce samedi soir pourrait se résumer ainsi. Dans le premier tiers du match, les Jaune et Bleu ont outrageusement dominé. Mais de cette demi-heure n'est ressorti qu'une avance d'un but, en raison notamment d'un pénalty raté par Maxime Do Couto, qui a ensuite ouvert le score. Amiens, timide mais efficace, a égalisé, puis plié boutique.

Le FCSM était diminué offensivement ce samedi, et n'a pas réussi à trouver la ressource nécessaire pour enfoncer Amiens. Sochaux patine à nouveau à domicile contre une équipe de deuxième partie de tableau. Mais sans grande conséquence, pour l'instant, au classement.

Do Couto, les montagnes russes

Sans Mauricio et Kitala, suspendus, Omar Daf est revenu à un 4-2-3-1 classique. Weissbeck en maître à jouer, Kalulu en pointe, Virginius et Do Couto sur les côtés. C'est ce dernier qui a été l'homme de cette première demi-heure.

Après un accrochage du défenseur amiénois Pavlovic sur Virginius, Sochaux obtient un pénalty en début de match (6'). Mais le tir de Maxime Do Couto, plein axe et ni assez haut ni assez bas, a trouvé le pied de Gurtner.

Une vraie occasion manquée de se simplifier la vie, mais les Jaune et Bleu ont continué de harceler la défense amiénoise. Celle-ci a fini par flancher à la 21e, sur une merveilleuse frappe du même Do Couto.

De quoi confirmer un début de match enthousiasmant, et qui s'est poursuivi encore quelques minutes par plusieurs belles situations sochaliennes.

"Quand on fait une première demi-heure comme ça, il faut qu'on tue le match"

Mais passé la demi-heure, Sochaux a laissé le ballon à son adversaire. Amiens n'en demandait pas tant, et sur leur seule véritable occasion, les Picards ont égalisé sur une autre splendide frappe d'Aliou Badji, légèrement déviée par Pogba (39'). En deuxième mi-temps, une réorganisation tactique a permis au 13e du classement de rehausser les débats. Le FCSM a continué à se montrer entreprenants, s'est procuré quelques occasions, mais ça n'a pas suffi. Y compris dans les 10 dernières minutes, durant lesquelles Amiens a fini à 10.

"C'est frustrant d 'avoir fourni autant d'efforts, d'avoir fait l'entame que nous avons fait. Nous n'avons pas su concrétiser cette première demi-heure" soufflait Omar Daf après la rencontre.

"Quand on fait une première demi-heure comme ça, il faut vraiment qu'on tue le match" regrette de son côté Gaëtan Weissbeck. "Le plus frustrant, c'est de produire un tel et de ne pas réussir à tuer le match. Mais le match en soi reste très cohérent, même si l'on a pas les trois points."

Omar Daf a par ailleurs renvoyé indirectement à l'absence de renfort offensif cet hiver. Sans Kitala ou Tebily, Niane étant parti, Aldo Kalulu était le seul attaquant sur la feuille de match.

"Ce qui a manqué en deuxième mi-temps, ce sont des forces. Démarrer un match avec un seul attaquant, c'est compliqué. On l'a vu en deuxième mi-temps, quand Amiens met des forces vives, ils restent conquérants. Nous avons fournis énormément d'efforts en début de match, puis ça s'est équilibré. Cela s'est joué sur la qualité de leur effectif, qui est plus conséquent que le nôtre, tout simplement."

L'entraîneur sochalien a également souligné "la naïveté" qui a pu accompagner le reste du match dans ses troupes, avec plusieurs situations mal négociées.

Quand une partie de Bonal siffle...

Plusieurs fois, des sifflets sont d'ailleurs descendus des tribunes du stade Bonal. _"C'était dur pour nous de se faire siffler ce soir"a reconnu Weissbeck."Il y a eu une grosse débauche d'énergie de la part de tout le groupe, donc ce n'était pas évident à encaisser de se faire siffler. Mais c'est comme ça, j'espère qu'au prochain match ils nous encourageront encore un peu plus."_

"Même s'il y a eu des sifflets, on a continué à rester cohérents. Je préfère retenir le positif" a philosophé Omar Daf. "C'est un métier où l'on donne du spectacle. Pendant une demi-heure, contre une belle équipe d'Amiens, on a montré des belles choses. On pas su faire la différence. C'est dommage. On est déçus de ne prendre qu'un point, mais on va continuer."

De nouveaux points perdus à domicile

Amiens avait de belles armes offensives, même si elles n'étaient pas toujours bien exploitées. Les Picards sont en deuxième partie de tableau, et peut-être que leur classement ne reflète pas nécessairement leur réel niveau. Cette Ligue 2 est âpre, chaque match est un combat, et les positions sont très resserrées. Un championnat "fou" et "excitant" détaillait Omar Daf avant la rencontre.

Mais près un match nul (0-0) à Dunkerque (19e), Sochaux ne rebondit pas. Après ce nul, difficile de ne pas repenser aux points perdus à domicile contre Nîmes (0-1), Quevilly (1-1) et Valenciennes (1-1) en première partie de saison.

Sochaux toujours quatrième

Au classement, la bonne nouvelle du soir vient en revanche du résultat d'Auxerre, qui ramène un nul de Guingamp. Le Havre aussi ne prend qu'un point à Niort. Devant, Toulouse prend un peu plus le large. Les supporters sochaliens regarderont avec beaucoup d'attention la dernière rencontre de cette 23e journée : le deuxième Ajaccio reçoit le troisième, le Paris FC.

Prochain rendez-vous pour les Jaune et Bleu samedi 12 février à Grenoble. Un autre mal classé (18e), avant d'enchaîner en quelques semaines des matchs contre Ajaccio, le Paris FC et Auxerre.