Ligue 2 : Sochaux perd la tête après sa défaite à Valenciennes (2-1)

Toutes les bonnes choses ont une fin. Et malheureusement, la belle série de victoires de Sochaux s'est arrêtée ce samedi soir à Valenciennes au terme de la 10ème journée de Ligue 2. Pas de 7ème succès d'affilée mais une défaite 2 à 1 plus qu'évitable et qui éjecte le FCSM de la 1ère place, désormais occupée par Amiens. Les Sochaliens, 2èmes, pourraient même passer 3èmes en cas de succès de Bordeaux à Laval ce lundi.

Encore à courir après le score

Une fois de plus, Sochaux rate son début de match, et se fait logiquement punir sur un pénalty, certes généreux, transformé par Joffrey Cuffaut à la 25ème minute. Aldo Kalulu égalise pourtant très rapidement (32è) d'une belle frappe croisée, magnifiquement lancé par Tony Mauricio, mais les Jaune et Bleu se sont fait à nouveau piégés en seconde mi-temps sur un mauvais repli défensif, sanctionné d'un joli lob de Diliberto (58è). Les coéquipiers de Gaétan Weissbeck vont ensuite faire le siège de la défense nordiste avec l'entrée remarquée de Tebily, en multipliant les occasions, mais par manque de justesse (De Sa, Doumbia), ou en tombant sur un gardien très inspiré, rien n'y fait et la défaite est consommée.

Olivier Guégan "On a 21 tirs et 60% de possession à l'extérieur, c'est frustrant"

Frustrant, frustrant et encore frustrant

Evidemment, cette défaite a un goût amer dans les rangs sochaliens, notamment pour le coach.

Réaction d'Olivier Guégan: "C'est frustrant parce qu'on n'a pas joué une équipe meilleure que nous mais plus efficace. On a fait 21 tirs, on a 60% de possession, beaucoup de situations mal jouées dans le domaine offensif, et derrière on fait des erreurs de concentration. On avait la place de faire largement mieux, on a montré par moments des choses intéressantes mais pas assez sur la continuité du match et on n'est pas récompensés tout simplement. C'est l'histoire de ce match, on va le digérer, voir ce qui n'a pas marché, j'ai ma petite idée, et c'est bien qu'on rejoue un gros match contre Saint-Etienne pour repartir de l'avant".

Même sentiment pour le capitaine Gaétan Weissbeck : "Dans le jeu, on a tout le temps le ballon, on a été dangereux, on a des occasions, mais on tombe sur un grand gardien. Voilà c'est une bonne piqûre de rappel pour voir que rien n'est acquis, qu'il ne faut surtout pas se relâcher dans ce championnat, ce n'est, je pense, qu'un accident, il ne faut pas tout jeter ce soir, mais il faut vraiment gommer ces débuts de match."

Contre Saint-Etienne, le lundi 10 octobre à 20h45, Sochaux aura l'occasion de se remettre en selle. Une série se termine dans le Nord, aux Jaune et Bleu d'en recommencer une face aux Verts.