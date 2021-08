Ligue 2 : Sochaux doit aller droit au but face à Grenoble

Sochaux joue bien, parfois même très bien, ce qui en est fait certainement l'une des équipes les plus séduisantes de Ligue 2 depuis le coup d'envoi de la saison. Mais à Amiens, le FCSM a marqué le pas à défaut de buts ! La formation d'Omar Daf a pour objectif de retrouver le chemin des filets ce samedi à Bonal contre Grenoble dans l'espoir de remonter sur le podium à la trêve internationale. 4èmes, les Sochaliens seront privés de Joseph Lopy, qui purge son seul match de suspension après son expulsion en Picardie, et d'Adama Niane, frappé par un drame familial. En cas de victoire face aux Isérois, les Jaune et Bleu signeraient leur meilleur départ après six journées depuis la descente du club en 2014.

Marquer et plier les matchs

Avoir autant d'occasions, avec 13 tirs et 17 centres et ne pas marquer à Amiens. On imagine aisément ce que doivent corriger les coéquipiers d'Ousseynou Thioune contre Grenoble "Il nous manque l'efficacité devant. On est costaud derrière, on garde bien le ballon, mais si on redevient efficace devant le but, on va faire mal" affirme le milieu de terrain sénégalais, qui sera le patron de l'entrejeu en l'absence de son compatriote sénégalais, Joseph Lopy, suspendu. Et qui dit tout faire pour gommer ses lacunes "Je veux prendre moins de cartons (2 déjà cette saison), j'en ai déjà pris moins la saison passée (7 contre 10 lors de sa première saison au FCSM) et je veux aussi faire moins d'erreurs techniques". Omar Daf va encore s'appuyer sur le volume de jeu de Thioune pour aider les Jaune et Bleu à l'emporter face aux Isérois. L'entraîneur sochalien attend aussi et surtout "que l'on plie les matchs sur nos temps forts, on a trop souvent eu l'occasion de "tuer" les matchs et on ne l'a pas fait. Il faut en être capables désormais".

Virginius de retour

Pour défier les Grenoblois, en pleine reconstruction après le départ de joueurs clés (Benet, Pickel, Djitté) et de Philippe Hinschberger parti coacher Amiens après les avoir emmenés en barrages d'accession en mai dernier (4ème, éliminés par Toulouse 3-0), Omar Daf va encore faire appel aux mêmes joueurs, très sollicités depuis le début de saison. Alan Virginius, blessé à Caen, a repris l'entraînement cette semaine, "Comme on n'est pas riche en joueurs pour se passer d'un tel élément, il sera dans le groupe" avoue le coach du FCSM qui confie également que Yann Kitala va reprendre la compétition avec la réserve en N3 ce wekend contre Gueugnon "Il a besoin de temps de jeu et de se frotter à la compétition, aux contacts des adversaires" selon Daf.

Niane absent et partant ?

Quid enfin d'Adama Niane, absent ce samedi contre Grenoble après le décès de sa maman (les joueurs porteront un brassard noir et une minute de silence sera observée avant le coup d'envoi pour afficher le soutien du club et de l'équipe à l'attaquant malien) ? "Il y a deux choses" explique Omar Daf "sur un plan personnel, nous sommes de tout coeur avec lui, on a une pensée pour lui parce qu'il vit un drame", mais l'entraîneur du FCSM indique par ailleurs "que sur le plan professionnel, il y a des joueurs qui sont devant lui, par rapport à notre projet de jeu, pour lui c'est plus compliqué, j'ai été très clair avec lui, il a un certain profil mais qui ne correspond pas à notre style de jeu. On lui a donc laissé la porte ouverte pour partir et trouver un autre projet où il puisse s'épanouir pour la suite de sa carrière." Sauf que Adama Niane a, pour l'heure, refusé ses possibilités. Qu'en sera-t-il du mercato estival mardi 31 août à minuit, des autres recrues qu'attend désespérément Omar Daf ?"Je n'ai pas beaucoup de réponses malheureusement, mes dirigeants connaissent mes attentes, après est-ce qu'on peut ou pas recruter, c'est une autre question" conclut, fataliste, le coach des Jaune et Bleu.

Le match Sochaux-Grenoble est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort Montbéliard. Rendez-vous à partir de 18h45 ce samedi avec les commentaires de Hervé Blanchard et Matheus Vivian.