Ligue 2 : Sochaux vise la passe de 3 contre Clermont

Jamais deux sans trois ! C'est le moment pour le FCSM de faire respecter l'adage ce vendredi avec la venue de Clermont à Bonal pour le compte de la 19ème journée de Ligue 2, la dernière de la phase aller. Sochaux, 7ème, s'attaque au 4ème du championnat, mais le classement des Auvergnats peut paraître trompeur tant les hommes de Pascal Gastien pratiquent certainement le plus beau football cette saison. Enchaîner un 3ème succès d'affilée s'annonce donc ardu pour les jaune et bleu mais la confiance engrangée lors des deux récentes victoires (Caen et Dunkerque) est porteuse d'espoir.

Du bien au très bien

Face à la meilleure défense du championnat (10 buts encaissés et 10 "clean sheets" en 18 matches), emmenée par l'ancien sochalien Florent Ogier, Sochaux va devoir se montrer plus efficace en attaque _"et être meilleur dans l'animation sur les côtés"souligne Omar Daf, satisfait de la prestation et du résultat face à Dunkerque (1-0) mais conscient "que ce que font les joueurs c'est bien mais il faut aller chercher le "très bien"' pour être capable de se rapprocher de l'une des meilleures équipes de ce championnat. Techniquement, ils sont au-dessus de nous, ils ne viennent pas de battre le leader (ex-leader Grenoble (3-0)) par hasard"_ relève le coach du FCSM qui pourra compter sur les retours de suspension de Chris Bédia et Fabien Ouréga.

"Le meillleur 11, pas les 11 meilleurs" - Omar Daf

Pour réaliser la passe de trois victoires de rang, Omar Daf va certainement procéder à quelques ajustements dans son équipe pour clore cette semaine à deux matches "Il y a de la concurrence et c'est très bien. Je suis toujours animé par le même sentiment, j'aligne le meilleur onze du moment, à l'instant T, pour ce match-là, et pas les onze meilleurs joueurs" concède l'entraîneur sochalien qui pourrait relancer Pape Abdou Paye au poste d'arrière droit pour remplacer Salem Mbakata, touché contre Dunkerque. Chris Bédia pourrait aussi revenir en pointe de l'attaque en lieu et place d'Adama Niane. Christophe Diédhiou, sur le banc mardi, sera-t-il pour sa part relancé face aux Clermontois dont on connaît l'attaque de feu conduite par Mohamed Bayo, auteur de 9 buts, et qui se sont déjà imposés à quatre reprises en déplacement (pour deux défaites seulement).

Virginius mis à l'isolement

Sochaux sera, en revanche, toujours privé de sa pépite, Alan Virginius "car il est cas contact d'un jeune joueur du centre de formation qui a contracté le Covid, donc on l'a placé en isolement comme le veut le protocole" explique Omar Daf qui regrette malgré tout l'absence de son jeune ailier "qui est vraiment une arme très intéressante quand on le fait entrer en deuxième partie de match". Le FCSM a néanmoins suffisamment d'atouts, "de la confiance, on est costauds" souligne Bryan Lasme, pour venir à bout des Clermontois et afficher ainsi d'autres prétentions pour la suite de la saison.

FCSM-Clermont Foot est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort Montbéliard dès 19h45 ce vendredi soir avec les commentaires sur place au stade Bonal de Hervé Blanchard.