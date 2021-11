Ligue 2 : Sochaux, pour remontrer les crocs face à Nîmes

Après deux matches nuls, Sochaux se doit de renouer avec le succès ce samedi après-midi à Bonal en ouverture de la 15ème journée. Face à Nîmes, en perdition depuis deux mois, les Jaune et Bleu espèrent retrouver de l'efficacité offensive pour conforter leur 2ème place, et plus si affinités.

Exigence exigée ! Pour Sochaux, 2ème de la Ligue 2, cette saison 2021/2022 l'oblige à ne pas, à ne plus se relâcher un seul instant. C'est en quelque sorte la rançon, non pas de la gloire (pas encore !), mais de son excellent début de championnat. Dauphin de Toulouse avec (déjà !) 28 points au compteur, le FCSM suscite malgré tout depuis deux rencontres quelques doutes sur sa capacité à tenir le rythme des cadors. Deux matchs nuls contre Quevilly à Bonal et à Nancy samedi dernier, et voilà que les Jaune et Bleu inspirent un soupçon de début d'inquiétude. L'équipe d'Omar Daf marque-t-elle réellement le pas ? Ou va-t-elle remettre les gaz plein pot contre Nîmes ce samedi après-midi à 15 à Bonal en ouverture de la 15ème journée de championnat ? Pour ce duel face aux Gardois, l'entraîneur sochalien est privé de Steve Ambri, suspendu, mais devrait annoncer un groupe élargi avec les retours de Paul Pogba et Joseph Lopy qui se sont entraînés cette semaine.

Plus "méchant" en attaque

Omar Daf a été clair ce vendredi lors du point presse d'avant-match "Mes joueurs sont au courant. Il faut être plus "méchant", plus "tueur" devant le but pour concrétiser notre solidité."Meilleure défense avec 7 buts encaissés uniquement, le FCSM n'est que la 10ème attaque avec 14 réalisations (1 but par match). Insuffisant pour espérer rester, à terme, dans le haut du panier, mais le coach sochalien, titillé par les supporteurs et la presse sur son faible turn-over, tient à remettre les choses à leur place "Il faut rester lucide, faut pas partir dans tous les sens, la variété dans le choix des joueurs, on l'a déjà apportée et on a vu ce que ça a donné (NDLR : 1ère mi-temps à Guingamp). Donc, les joueurs qui jouent sont les meilleurs du moment. Il ne faut pas tout chambouler pour tout chambouler. On n'est pas là pour faire plaisir à Pierre, Paul ou Jacques, on est là pour faire jouer les meilleurs, point !".

"Je ne suis pas là pour faire plaisir à Pierre, Paul, ou Jacques" - Omar Daf sur son coaching

L'entraîneur du FCSM a également remis quelques points sur les i à propos des remarques sur son coaching jugé parfois, tardif, par certains supporteurs ou observateurs "Le moment du changement, c'est la lecture du jeu, du match. Je n'ai pas un oeil de spectateur, j'ai un oeil de technicien, très proche des efforts et des contre-efforts. Je me répète, je ne suis pas là pour me laisser influencer, pour faire attention aux états d'âme. Non, je suis là pour prendre des décisions, les meilleures possibles dans l'intérêt du collectif." En revanche, Omar Daf reconnaît que ses "entrants" ne sont plus aussi efficaces qu'en début de saison "En 30 secondes, un remplaçant qui entre en jeu, doit nous apporter, ce sont des joueurs clés, ils ont été performants sur certaines rencontres, et c'est vrai qu'à Nancy, et même depuis quelques matchs, ils le sont moins, mais je reste positif, ça va revenir."

Toujours 2ème, ou enfin 1er ?

Et puis, cette 15ème journée peut encore permettre aux Sochaliens de réaliser une belle opération au classement. S'ils continuent d'enfoncer des Nîmois en pleine déconfiture depuis la 5ème journée, passant de la 2ème place à la 17ème avec 9 rencontres d'affilée sans victoire, les Jaune et Bleu pourraient profiter d'un éventuel faux-pas de Toulouse à Quevilly pour prendre la tête du championnat. Mais plus important encore, le FCSM doit surtout garder ses distances avec ses poursuivants, Auxerre, Ajaccio et Le Havre. La 1ère place pourra encore attendre un peu.

FCSM-Nîmes, coup d'envoi à 15h, c'est un match à vivre en direct et en intégralité dès 14h45 sur France Bleu Belfort Montbéliard avec les commentaires depuis le stade Bonal de Hervé Blanchard et Xavier Ponroy.