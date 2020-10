Ligue 2 : Sochaux à Guingamp, pour repartir de l'avant.

Retrouver de la sérénité. Le FC Sochaux-Montbéliard en a franchement besoin à l'heure où il traverse sa première période difficile de la saison. Sur le terrain avec son premier revers en championnat lundi soir à Bonal contre Amiens (0-2), et en coulisses avec déjà l'affaire Thioune-Prior , suivie de la rixe dans laquelle est impliquée Samuel Laurent, le directeur général exécutif du FCSM, lundi dans un restaurant de la cité des Princes. Le club, secoué de toutes parts, va donc tenter de sortir de la tourmente en obtenant un résultat positif ce samedi à Guingamp dans le cadre de la 9ème journée de Ligue 2. Le match se déroulera à huis clos en vertu de l'installation du reconfinement dans le pays.

En chutant contre Amiens, Sochaux, 5ème, a raté l'occasion de monter sur la 2ème place du podium. Ce premier échec de la saison n'est pas un "coup d'arrêt" estimait Maxence Prévot, le gardien des jaune et bleu, juste après la défaite face aux Picards lundi soir. Ce déplacement en Bretagne est donc l'occasion de donner raison au portier sochalien et à ses coéquipiers, convaincus d'être malgré tout de leurs forces.

"On doit effacer l'échec d'Amiens, et mettre les bouchées doubles" - Omar Daf

Pour cela, Sochaux va devoir retrouver une solidité défensive alliée à une plus grande inspiration en attaque pour espérer effacer son couac d'Amiens "On a envie de l'effacer, de repartir sur une nouvelle série positive, de mettre les bouchées doubles" confie Omar Daf lors du point presse d'avant-match ce vendredi "On est solides, on est conquérants, on est respectés, mais on a encore une grosse marge de progression. Je veux que nos entrants nous apportent plus en fin de partie pour garder la maîtrise, ça fait deux, trois matches que ce n'est pas assez" ajoute l'entraîneur des jaune et bleu soucieux que son équipe soit aussi "plus juste sur le plan technique".

"On voyage bien" - Fabien Ouréga

Le sursaut des jaune et bleu passe aussi par une meilleure discipline, l'équipe d'Omar Daf fait partie des formations les plus sanctionnées par les arbitres. Abdallah Ndour, logiquement expulsé contre l'ASC, symbolise ce manque de maîtrise qu'il est urgent de rectifier. Si le défenseur sénégalais sera suspendu en Bretagne, Fabien Ouréga sera là. Le milieu offensif regrette que le FCSM "n'ait pas joué son vrai jeu contre Amiens. On a manqué de mobilité devant, dans les appels, d'être généreux. Mais on voyage bien, et je suis persuadé qu'on a les capacités pour réagir à Guingamp. De toute façons, _il ne faut pas qu'on fasse comme l'année dernièr_e quand après un bon début de saison, on a commencé à avoir de moins bons résultats, donc là, il ne faut pas enchaîner les mauvais résultats, faut qu'on reparte sur une spirale positive" affirme l'attaquant sochalien. "On doit continuer de prendre des points pour rester avec les meilleures équipes de ce championnat, parce que c'est stimulant pour nous et nos supporteurs" conclut le coach du FCSM.

Guingamp et ses ex-Sochaliens

Mais le FCSM va se confronter à un adversaire en plein renouveau. L'En Avant a connu un début de saison très mouvementé avec le limogeage de Sylvain Didot, remplacé par Mecha Bazdarevic sur le banc. L'ancien sochalien a débarqué dans un contexte tendu, et après une défaite pour ses débuts à domicile contre Le Havre(1-3), le bosnien tâtonne encore avec ensuite 3 succès et 2 revers dont le dernier à Caen (1-0). 14èmes, les Guingampais remontent quand même petit à petit la pente et comptent sur la venue des Sochaliens pour passer un cap et revenir dans des eaux plus calmes au classement. Jérémy Livolant, prêté la saison passée au FCSM, et de retour dans son club formateur, aura certainement à coeur de briller face à ses anciens partenaires.

Ambri positif au Covid

Du côté des forces sochaliennes, Omar Daf doit déplorer le forfait de Steve Ambri. Le milieu offensif du FCSM a été détecté positif au COVID lors des tests de mercredi. Asymptomatique et placé en isolement pendant 7 jours, l'ex-Valenciennois est le 3ème sochalien contaminé depuis le début de saison (après Pogba et Soumaré). Les partenaires les plus proches de Ambri dans le vestiaire sont également séparés du reste de l'équipe (vestiaires différents, et places à part dans l'avion pour le déplacement à Guingamp) pour les préserver, et préserver l'ensemble de l'effectif d'une éventuelle contamination ultérieure.

La rencontre Guingamp-Sochaux est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort-Montbéliard ce samedi à partir de 18h45 avec les commentaires sur place de Hervé Blanchard.