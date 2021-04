Ligue 2 : Sochaux, pour repartir plein Pau à Bonal ?

Décroché dans la course aux play-offs, Sochaux doit se faire violence ce samedi soir face à Pau pour éviter la démobilisation générale. Et même privé de Weissbeck, Lopy et Ndour, le FCSM n'a qu'un but face aux Béarnais : regagner enfin à Bonal !

Encore un mois, un mois de compétition avant le baisser de rideau sur la saison de Sochaux. Six matches encore au programme des Jaune et Bleu dont le premier de la série contre le Pau FC ce samedi dans le cadre de la 33ème journée de Ligue 2. Il va malheureusement manquer à chacun de ses affrontements l'adrénaline de la chasse au TOP 5. Depuis sa défaite contre le Paris FC et son match nul à Nancy, le FCSM est quasiment hors course pour aller en play-offs (huit points de retard sur le 5ème, le Paris FC). Il n'empêche, les Sochaliens ont un blason à redorer à Bonal, y regagner dès ce samedi face aux Béarnais.

Une 7ème place à préserver

Sous prétexte que tout enjeu est parti en fumée, l'équipe d'Omar Daf ne doit surtout pas céder à la nonchalance en cette fin de championnat. A défaut de décrocher la 5ème place (sauf miracle !), Sochaux a déjà une 7ème position à défendre car Valenciennes, 8ème, n'est plus qu'à quatre longueurs. Battre des Palois, 16èmes mais invaincus depuis six journées, permettrait de mettre fin à deux mois et trois matches sans succès à Bonal (2-0 contre Valenciennes le 15 février) et de rééquilibrer quelque peu un bilan à domicile très insuffisant (15ème place avec uniquement 5 victoires dont deux seulement en 2021 (Dunkerque et Valenciennes)).

Pau en plein renouveau

Pour Sochaux, la problématique d'affronter un mal classé à Bonal reste la même. Parvenir à déstabiliser un adversaire regroupé en défense, ce que les Jaune et Bleu ont un mal fou à faire comme leurs contre-performances face à Guingamp et, à un degré moindre, Châteauroux, l'ont prouvé. Le Pau FC est, en plus, en pleine métamorphose en 2021 en étant la 8ème meilleure équipe de la phase retour (juste devant le FCSM). Les Béarnais, 16èmes, viennent notamment de terrasser Clermont sur le gong (2-1) et débarquent à Bonal pour grapiller encore des points précieux pour leur maintien. Ce qui ne laisse rien présager de bien enthousiasmant pour la qualité du spectacle proposé, en espérant simplement que l'on ne revive pas le scénario du match aller !

La décla de Steve Ambri, attaquant du FCSM au sujet de la course à la 5ème place

"Il reste six matches, si nous, on enchaîne des succès, on attendra les faux pas de ceux de devant. On ne sait pas ce qui peut se passer, le foot ça va vite, on verra bien !"

Sans Weissbeck, Lopy et Ndour

Pour ce duel face aux Palois, Omar Daf sera une fois de plus amené à modifier son onze départ. Le coach sochalien doit en effet composer avec les absences de son capitaine, Gaëtan Weissbeck, et de son défenseur Abdallah Ndour, tous les deux suspendus. Manquera également à l'appel Joseph Lopy. Le milieu de terrain du FCSM souffre d'une élongation aux adducteurs contractée à l'échauffement du match contre Nancy. Il devrait aussi être forfait pour le déplacement à Grenoble ce mardi. Reste que Sochaux, même diminué, a assez de réserves pour redevenir maître chez lui et venir, enfin, à bout d'une équipe du bas de classement. Ses supporteurs n'ont surtout plus qu'une seule envie, que leur équipe, délestée de toute pression, se lâche en cette fin de saison !

FCSM-Pau FC, c'est ce samedi à 20h au stade Bonal, et c'est à vivre en direct et en intégralité dès 19h45 sur France Bleu Belfort Montbéliard avec les commentaires sur place de Hervé Blanchard et Matheus Vivian.