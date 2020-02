Ligue 2 - Sochaux pour sortir la tête de l'eau à Nancy

Sochaux, France

Sochaux n'a pas le temps de s'apitoyer sur son triste sort après la rouste encaissée à Bonal samedi face au leader lorientais. Ce n'est peut-être pas plus mal ainsi. Le FCSM se déplace, ce mardi soir, sur la pelouse de Nancy pour le compte de la 23ème journée de Ligue 2. Cette deuxième manche du soi-disant "derby de l'Est" doit montrer la voie de la rédemption pour les Sochaliens. Face à des Lorrains, invaincus à domicile, la tâche s'annonce ardue, mais les jaune et bleu n'ont pas franchement le choix. Il leur faut éviter un 3ème revers de rang, en se rassurant déjà en défense, et en se montrant réellement efficaces en attaque. Bref, l'équipe d'Omar Daf doit enfin livrer un match abouti dans tous les secteurs de jeu.

Vers un retour à un jeu moins flamboyant

Avec une priorité, se rassurer, colmater les brèches et donc revenir à un style de jeu, certes moins spectaculaire, mais qui a fait ses preuves pour Omar Daf "Il faut peut-être être moins flamboyant dans le jeu, et retrouver de la solidité, ce qui faisait notre force, même si on nous l'a reproché à un moment donné en nous disant "vous défendez, vous avez de la réussite, ça n'avance pas !". Mais on a pris des points, et les gens étaient plus heureux" avance le coach du FCSM qui prend d'ailleurs les deux derniers matches de son équipe en exemple "Contre Auxerre, au match aller, ils ont 70% de possession de balle, et on gagne. Au match retour chez eux, on a des intentions, on rivalise dans le jeu, on a plus d'occasions, mais on perd. Même chose contre Lorient ce samedi à Bonal. Dominer n'est pas gagner. Il faut être conscient de nos qualités, de nos capacités". Ce qui fait dire au technicien sochalien "On va jouer en contre, profiter des erreurs de nos adversaires comme on le faisait en début de saison". Il n'est pas interdit de penser que Sochaux pourrait revenir à une défense à trois arrières centraux comme face à Auxerre.

Christopher Rocchia et les Sochaliens misent sur un retour au jeu de contre-attaque pour faire un résultat à Nancy © Radio France - Hervé Blanchard

Une équipe remaniée ?

Dans l'idée de se rassurer, l'entraîneur sochalien devrait faire "tourner" son effectif. Le FCSM rejoue vendredi à Bonal face au Mans, et avec un jour de de récupération en moins que les Nancéiens, il est impératif de régénérer les troupes ce soir à Picot. Il devrait y avoir du changement dans toutes les lignes. Mais difficile de dégager le onze de départ. Adolphe Teikeu fera-t-il les frais de son match raté contre Lorient ? Bryan Lasme, brillant face aux Merlus, sera-t-il le leader d'attaque à la place d'Abdoulaye Sané, encore décevant samedi ? Amadou Dia N'Diaye pourrait également débuter seul en pointe. Omar Daf reste très évasif sur le sujet. Le coach du FCSM sait néanmoins que le salut passe par une remise en question de certains de ses joueurs présumés cadres. Par des choix forts également mais en se gardant bien de céder à la vindicte des supporteurs "Il y a des joueurs qui ont été adulés et aujourd'hui décriés. Du jour au lendemain, je ne suis pas versatile. Je me base sur ce que je vois aux entraînements. Mais si cela se répète, des choses qui ne me plaisent pas, je prendrai les décisions qui s'imposent et sans état d'âme" tranche Omar Daf.

Nancy invincible à domicile

Se relancer à Nancy n'a rien d'évident. L'ASNL à domicile, c'est ce qui se fait de mieux cette saison en Ligue 2. Aucune défaite, aucune équipe n'a fait mieux, et une formation très difficile à manoeuvrer. D'autant que cela fait 3 mois que le succès fuit Sochaux (8 novembre contre Le Havre à Bonal 2-0), soit 8 matches d'affilée. La dernière victoire à l'extérieur date également, c'était le 2 novembre à Niort (2-0). Briser cette série noire chez le voisin lorrain n'en aurait que plus de saveur, là où le FCSM ne s'est plus imposé depuis 2011. Pour les joueurs, et à coup sûr, pour leurs supporteurs ! Et pour un pas de plus vers le maintien !

Omar Daf peut compter sur Melvin Sitti, à nouveau qualifié pour rejouer avec Sochaux, après avoir s'être engagé la semaine passée avec le club anglais de Norwich qui laisse le milieu de terrain en prêt avec le FCSM jusqu'à la fin de saison "Notre recrue hivernale" ironise le coach sochalien après un mercato de janvier finalement plus limité que prévu.

Nancy-Sochaux, coup d'envoi 21h05. C'est une rencontre à vivre en direct et en intégralité dès 20h45 sur France Bleu Belfort-Montbéliard.