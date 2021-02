Ligue 2 : Sochaux pour un quatre à la suite contre Guingamp ?

En cette fin d'hiver ensoleillé, Sochaux retrouve de belles couleurs et compte bien les faire briller le plus longtemps possible. Mais pour que le printemps chante, il faut que les ballons rentrent ! Continuent de rentrer surtout parce que le FCSM, fort de ses trois succès de rang (4 avec la coupe de France), en vise donc un 4ème de suite face à Guingamp ce samedi à Bonal à l'occasion de la 27ème journée de Ligue 2. Les jaune et bleu, 7èmes, sont en pleine confiance et leurs performances face à Valenciennes et à Amiens les réconfortent dans leurs ambitions de toujours viser les barrages d'accession. A six longueurs d'Auxerre, 5ème, l'équipe d'Omar Daf doit se défaire d'une formation guingampaise, 17ème, premier non relégable, pour suivre le rythme infernal des prétendants à la montée.

Retour de Daf sur le banc et de Virginius dans le groupe

Ce duel contre Guingamp marque également le retour sur le banc d'Omar Daf. L'entraîneur sochalien, positif au COVID, avait manqué le déplacement à Amiens. Il revient aux commandes de son équipe ce samedi soir avec beaucoup d'envie "Depuis novembre 98, c'est la première fois que je suivais un match de Sochaux sur le canapé, donc ça fait bizarre maintenant je suis très heureux de retrouver l'adrénaline de la compétition" lâche le technicien sénégalais qui va retrouver tout son staff à l'exception d'Ali Boumnijel toujours touché par le coronavirus et remplacé par Sylvain Monsoreau, l'ex-défenseur sochalien et coach de la réserve. Omar Daf ne déplore, en revanche, aucun nouveau cas de Covid dans son groupe et peut même compter sur Alan Virginius qui a pu reprendre l'entraînement collectif en fin de semaine.

"Ne pas se laisser distraire" Fabien Ouréga, milieu de terrain du FCSM

Pour Sochaux, l'enjeu de cette confrontation avec Guingamp est clair. Continuer de gagner parce que même en remportant trois matches d'affilée, le FCSM n'avance pas au classement. Toujours 7ème, la faute aux équipes de tête qui elles aussi enchaînent les victoires. Pas de quoi démoraliser les jaune et bleu. Au contraire, cette course poursuite est excitante. Pour rester au contact des meilleurs, l'ailier Fabien Ourega le sait, pas de droit à l'erreur "Il faut suivre le rythme des leaders jusqu'à nos confrontations directes ou espérer un faux pas de leur part mais c'est rare, mais de toutes façons, si on suit bien la cadence, on aura des opportunités".

Guingamp, le roi des nuls

Mais avant de penser à un éventuel sprint final, Sochaux doit encore enlever plusieurs étapes. Et dès ce samedi soir contre Guingamp, 17ème, premier non relégable, roi des matches nuls, 13 en tout, un record. Des Bretons pas à leur place avec un effectif de Ligue 1 ou pas loin. Mais qu'importe l'adversaire, pour Fabien Ouréga, le FCSM aujourd'hui est armé pour viser plus haut "On a progressé, avec plus de rigueur et d'efficacité, on arrive à faire basculer les nuls en plus de victoires, on est sur une bonne dynamique maintenant il faut continuer, il ne faut pas se laisser distraire" conclut le milieu offensif des Francs-comtois. Relâchement interdit donc contre Guingamp si Sochaux veut en effet continuer à aller de l'avant.

Vivez la rencontre Sochaux-Guingamp (19h) en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort Montbéliard ce samedi dès 18h45 avec les commentaires au stade Bonal de Hervé Blanchard.