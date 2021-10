Ligue 2 : Sochaux, pour une centième rugissante d'Omar Daf contre Niort

Le Lion va-t-il rugir de plaisir ce samedi à Bonal ? Le Lion du Sénégal, celui de Franche-Comté et du FCSM, tous incarnés par Omar Daf qui s'apprête à vivre un match à part contre Niort pour le compte de la 11ème journée de Ligue 2. Face aux Chamois, le technicien sochalien va diriger pour la centième fois un match des Jaune et Bleu en championnat en qualité d'entraîneur principal. Evidemment, son équipe va tout faire pour offrir une victoire en cadeau à son coach qui présente un bilan on ne peut plus équilibré de 33 succès, 33 nuls et 33 défaites. Nul doute que les coéquipiers de Gaëtan Weissbeck auront à coeur de faire pencher la balance du bon côté.

Omar Daf sur son 100ème match sur le banc du FCSM au micro de France Bleu Belfort Montbéliard Copier

Niort, encore une bête noire à Bonal

Après Auxerre, Sochaux accueille un autre adversaire très, et trop souvent, dans son jardin à Bonal. Niort, 8ème après 10 journées, et sauvé in extremis en barrages la saison dernière, ne réussit guère en effet aux Jaune et Bleu à domicile. Le FCSM s'est incliné quatre fois, (dont lors des deux dernières visites des Chamois), et n'a plus battu le club deux-sévrien depuis 2017 et un succès 2-1 où Aldo Kalulu avait posé sa patte avec un but et une passe décisive.

"Toutes les équipes qui montent ont des attaquants qui mettent beaucoup de ballons dans les filets" - Aldo Kalulu

L'attaquant sochalien espère remettre ça ce samedi devant un public de plus en plus nombreux. Le FCSM, solide défensivement avec quatre "clean sheets" d'affilée à Bonal, doit néanmoins retrouver de l'efficacité sur le plan offensif. Avec "seulement" trois réalisations depuis le début de saison, Aldo Kalulu reste insatisfait "J'ai été très déçu contre Auxerre, c'est peut-être le premier match où j'ai des "loupés", entre guillemets, mais je ne suis pas fou. Je sais que ce qu'on fait est bon depuis le début mais toutes les équipes qui montent ont des attaquants qui mettent beaucoup de ballons dans les filets (sic) ! Je ne suis pas venu ici pour jouer les seconds rôles. Donc, pour l'instant, je ne suis pas satisfait". Voilà un bel exemple de perfectionnisme qui ne peut que permettre à Sochaux de viser encore plus haut.

Aldo Kalulu insatisfait des ses statistiques en attaque au micro de France Bleu Belfort Montbéliard Copier

Lopy toujours forfait, Kitala aussi, et retour de Niane

En ce qui concerne l'effectif, Omar Daf doit encore se passer des services de Joseph Lopy "toujours blessé aux ischios depuis Guingamp", de Kaabouni, mais aussi de Yann Kitala "qui a eu une nouvelle infiltration" mais inapte à rejouer contre Niort. Du coup, Adama Niane revient dans le groupe "quand Kitala est dans le groupe, Niane ne peut pas y être, et inversement, tout le monde est logé à la même enseigne, je fais juste des choix" tranche le coach sochalien toujours privé de Christophe Diédhiou qui purge son quatrième et dernier match de suspension ce samedi "une sanction scandaleuse" s'est permis de lâcher Omar Daf.

Vivez le match Sochaux-Niort en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort Montbéliard dès 18h45 ce samedi. Avec les commentaires depuis le stade Bonal de Hervé Blanchard et Matheus Vivian (coup d'envoi à 19h).