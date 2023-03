Ligue 2 : Sochaux prêt au combat à Bastia

Chaud, chaud devant pour Sochaux ! Le FCSM est à Bastia ce samedi soir à l'occasion de la 29ème journée qui marque la reprise de la Ligue 2. Un sacré duel du haut de tableau entre deux prétendants à la montée à l'entame des 10 dernières journées du sprint final.

Sochaux, 3ème et invaincu depuis 9 matchs, est en grand danger sur le terrain des Corses, 5èmes et à 4 points seulement des Francs-Comtois (et invaincus depuis 5 rencontres). Défaite à éviter à tout prix pour les hommes d'Olivier Guégan, privé de Doumbia et Aaneba, suspendus mais qui peut compter sur le retour du capitaine, Gaétan Weissbeck.

Le Tallec à la place d'Aaneba

Pour ce déplacement sur l'île de Beauté, l'entraîneur sochalien va devoir se passer de son patron en défense centrale, Ismaïl Aaneba, suspendu "Ismaïl est l'un, si ce n'est le meilleur défenseur du championnat, c'est un joueur important pour nous, mais le joueur qui va le remplacer (a priori Damien Le Tallec) a d'autres qualités. C'est un choix qui tient la route avec une qualité de passe et un jeu aérien intéressant, avec ses qualités propres, on doit être capables de compenser l'absence d'Aaneba" explique Guégan pour qui la clé du match sera "de savoir gérer la profondeur parce que Bastia aime la transition et la verticalité, il faudra aussi penser à mettre la pression forte de la part de nos offensifs sur les joueurs capables de mettre de bons ballons dans le dos."

Le réveil de Sissoko ?

Le coach du FCSM attend aussi qu'Ibrahim Sissoko redevienne décisif "J'ai eu des entretiens individuels sur les objectifs de chacun. "Ibra" a besoin de rythme pour être performant, il est l'un de nos leaders d'attaque, les bons joueurs, les grands joueurs, les joueurs différents, on les voit maintenant, dans ces matchs-là !" Comme un appel du pied au meilleur buteur jaune et bleu à la recherche de buts et de sensations depuis quelque temps. Guégan emmène un groupe de 20 joueurs, (qui a rallié la Corse ce vendredi soir en prévision de rafales de vent attendues ce samedi sur l'île de Beauté) parce qu'il restait des incertitudes à propos notamment de Ndour revenu de sélection avec une gêne à la cuisse.

Weissbeck libéré

Avec autant d'absents, (Doumbia est également suspendu), le FCSM va-t-il supporter la pression ? C'est la grande question de ce match à Bastia. Pas un tournant pour la montée, mais une étape de plus à passer avec le moins de dégâts possible pour Olivier Guégan et ses troupes "On est bien reposés, on s'attend à un vrai combat à Bastia, on est prêts mentalement et physiquement à attaquer ce sprint final" conclut Gaétan Weissbeck, qui se sent "plus influent, plus performant car beaucoup de choses se sont passées sur le plan personnel également, c'est un tout. Depuis la Coupe du monde, je me sens mieux physiquement, mentalement, sur le terrain et dans ma vie de manière générale. Je joue plus haut, et c'est là que je prends le plus de plaisir". Pourvu que son retour ce soir à Bastia coïncide avec une victoire qui fuit le FCSM depuis maintenant 40 ans.

Vivez la rencontre en direct et en intégralité dès 18h45 sur France Bleu Belfort-Montbéliard avec les commentaires de Hervé Blanchard depuis le stade Armand Cesari.

