Ligue 2 - Sochaux ramène un point mérité de Nancy (1-1)

Sochaux, France

La persévérance a payé ce mardi soir à Nancy pour le FC Sochaux-Montbéliard. Les jaune et bleu sont parvenus à arracher le point du match nul sur la pelouse de Nancy à l'occasion de la 23ème journée de Ligue 2. Le FCSM, mené dès le quart d'heure de jeu, a su trouver les ressources pour égaliser à un quart d'heure de la fin. Abdoulaye Sané, d'une remarquable volée, met fin à 4 mois sans marquer. Au meilleur moment pour les Sochaliens, toujours 11èmes, mais qui devront confirmer ce vendredi à Bonal contre Le Mans, en renouant cette fois avec la victoire.

Encore un départ raté

Sochaux a le chic pour se rendre les matches difficiles en ce moment. Alors que Lasme manque l'immanquable à deux reprises en tout début de rencontre, le FCSM, bien lancé dans la partie, ne trouve rien de mieux que d'offrir l'ouverture du score aux Nancéiens. Au quart d'heure de jeu, sur un corner joué à deux, la défense sochalienne dort au second poteau, et comme Maxence Prévot ne s'interpose pas, Dorian Bertrand vient, dans un fauteuil, pousser le ballon au fond des filets francs-comtois. Juste incorrigibles sochaliens !

Le réveil de Sané

Heureusement, le FCSM, ne va pas abdiquer. Malgré quelques frayeurs en seconde période, les jaune et bleu vont être récompensés de leurs efforts. A un quart d'heure de la fin, sur un centre de Livolant, Dia Ndiaye remise pour Sané aux vingt mètres. L'attaquant sénégalais, sur le banc au coup d'envoi, reprend de volée et égalise pour la plus grande joie des Ultras et des fidèles du Supporter Club ! Sané, adulé l'été dernier, décrié en ce début d'année, a sa revanche en débloquant enfin son compteur après 4 mois sans marquer. Son 8ème but personnel vient à point nommé. Sochaux aura même d'autres occasions pour l'emporter mais doit se contenter du match nul. Un point c'est bien, c'est déjà ça ! Status quo au classement, le FCSM reste 11ème, mais ce bon résultat doit absolument être suivi d'effet ce vendredi à Bonal contre Le Mans. Cette fois, les supporteurs des jaune et bleu veulent enfin fêter un succès !