Ligue 2 : Sochaux rate sa sortie à Bonal contre Metz avec une 7ème défaite (0-1)

Jodel Dossou et les Jaune et Bleu ont tout donné ce vendredi à Bonal mais sont tombés sur plus forts qu'eux face aux Messins

Sochaux encore terrassé ! C'était l'ultime match de la saison à domicile ce vendredi pour la 37ème journée de Ligue 2. Et malgré tous leurs efforts, les Jaune et Bleu, très amoindris (10 absents) ont logiquement subi la loi des Lorrains en encaissant un but au retour des vestiaires (Sabaly, 48ème). C'est la 7ème défaite d'affilée de Sochaux, la 4ème de suite à Bonal. Terrible série noire qui n'en finit pas. Et donc pas de victoire à offrir aux 15 mille supporters (dont un millier de Messins) pour cette der à la maison.

Un grand Prévot, un Sissoko encore décevant

Avec une équipe encore inédite, Sochaux a franchement fait bonne figure. Et grâce à un grand Maxence Prévot dans les cages, auteur de parades incroyables, est parvenu à tenir une mi-temps. Avant de craquer au retour des vestiaires. L'expulsion de Skelly Alvero lui a ensuite enlevé toute chance de revenir, et la nouvelle, très décevante prestation de son attaquant Ibrahim Sissoko, n'a pas aidé au rendement offensif très pauvre des Jaune et Bleu.

Un soutien du public apprécié

Avec trop de joueurs cadres absents (10 en tout), il est aujourd'hui impossible aujourd'hui pour Sochaux d'espérer gagner des matchs. Arracher un match nul aurait déjà été une victoire. Mais cette fin de saison fait ressortir tous les problèmes de l'effectif qui ont précipité sa chute depuis un mois et demi "Tous les événements sont contre toi parce que tu payes un peu tous les efforts qui n'ont pas été fait avant" souligne Pierre-Alain Frau, satisfait de l'état d'esprit affiché par ses troupes, et reconnaissant du soutien apporté par le public de Bonal "J'avais un peu peur de voir comment ça allait se passer, mais je tiens à remercier les supporteurs, ils ont montré qu'ils étaient des supporteurs de haut niveau, derrière le club quoiqu'il arrive, leur soutien nous a touchés" pour l'entraîneur intérimaire sochalien, plutôt positif pour l'avenir "On sait que le club va rebondir, avec quelqu'un d'autre mais je ne suis pas inquiet là-dessus" conclut PAF. Reste que le peuple sochalien n'a plus qu'une seule envie : en finir pour de bon avec une saison de toutes les désillusions.

Bataille à tous les étages, Nancy en N2 !

Sochaux reste 6ème et tentera de conserver cette place vendredi à Nîmes, déjà relégué, pour la dernière journée de championnat (et éviter une 8ème défaite de rang, record de 94/95 en D1 à l'époque). De son côté, Metz chipe la 2ème place à Bordeaux, battu à Annecy, au plus mauvais moment. Le Havre accroché à Bastia n'est pas encore en L1. En bas de classement, pour le maintien, Dijon et Laval restent relégables, tout se jouera avec Pau et Valenciennes, Rodez.

En National, Concarneau et Dunkerque seront en Ligue 2 la saison prochaine. Pour Nancy en revanche, c'est un véritable cataclysme avec la descente en N2 après son match nul à Bourg-en-Bresse.

