Ligue 2 : le FC Sochaux-Montbéliard rate sa sortie, battu par l'AJ Auxerre (3-2)

Une défaite avec les honneurs pour le FCSM, et pour l'AJA, une victoire sans le grand bonheur. Sochaux n'a pas réussi son pari de finir sa saison sur une bonne note en s'inclinant 3 buts à 2 ce samedi soir sous la pluie de Bonal face à Auxerre à l'occasion de la 38ème et ultime journée de Ligue 2. Les Jaune et Bleu ont pourtant affiché un visage séduisant, emmené par un excellent Mbakata, mais n'ont pas su résister à la furia offensive des Icaunais. Les deux équipes se sont rendu coup pour coup et on a certainement assisté à l'un des matches les plus spectaculaires de la saison à Bonal.

Des (beaux) buts et une victoire auxerroise pour rien

Le FCSM (qui a perdu très vite Younès Kaabouni, blessé à la cheville) a mené deux fois au score grâce au doublé de Bryan Lasme (44ème) et à la 53ème pour reprendre l'avantage après l'égalisation bourguignonne de Gauthier Hein (48ème), avant de se faire renverser en trois minutes par le doublé de Rémy Dugimont (61è et 64è). Une sortie ratée pour les Jaune et Bleu, 7èmes, et une victoire pour rien pour les Auxerrois, 6èmes au final, et privés de barrages que disputeront Grenoble et le Paris FC en compagnie de Toulouse. Dans le bas du classement, Caen sauve sa peau sur le fil en battant Clermont à la dernière seconde, et laisse la place de barragiste à Niort qui défiera Villefranche-sur-Saône, 3ème de National, pour tenter de rester en Ligue 2 que Quevilly Rouen et Bastia rejoindront cet été.

"Il faudra faire une très bonne saison, et pour cela, il nous faudra des joueurs d'un autre niveau" - Omar Daf

Omar Daf était encore déçu de voir son équipe incapable de plier le match "Je suis déçu et en colère, parce que ce match, si Chris Bédia met son occasion au fond, ça fait 3-1, et le match il est gagné". Vrai et en même temps, l'AJA a aussi eu de très nombreuses occasions de but, et sans un grand Jeannin dans les cages, l'addition aurait pu être plus lourde pour les Francs-Comtois. Il n'empêche, cet ultime revers à Bonal, résume assez bien la saison des Sochaliens "quand on mène deux fois au score, quand on a l'opportunité de "tuer" le match, il faut le faire, et on ne le fait pas, et chez nous, cette saison, c'est récurrent" déplore le coach du FCSM "ça reste une bonne saison" nuance-t-il "mais pour prétendre à autre chose, il faut des très bonnes saisons, et pour cela, il nous faut des joueurs d'un autre niveau." Le championnat à peine fini, Sochaux s'attaque à une autre bataille, celle du mercato (qui s'ouvre officiellement le 9 juin), et celle-là, il va vraiment falloir la gagner !