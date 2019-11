Ligue 2 - Sochaux redécolle à Niort (2-0)

Sochaux, France

Sochaux ressort la tête de l'eau, ce samedi, en l'emportant 2-0 sur la pelouse détrempée du stade René Gaillard de Niort. Les jaune et bleu (en vert pistache pour l'occasion !) prennent le meilleur sur des Chamois grâce à une emprise totale après la pause avec des buts de Glaentzlin et Livolant. Le scénario du match ressemble comme deux gouttes d'eau à celui de leur défaite à Bonal vendredi dernier contre Ajaccio, mais cette fois-ci, il tourne en faveur des hommes d'Omar Daf. Le FCSM consolide sa 5ème place au classement de la Ligue 2 au terme de cette 13ème journée de Ligue 2.

Prévot, ce héros !

Le FCSM laisse passer d'abord l'orage (ou plutôt le déluge !) en stoppant, grâce à son gardien Maxence Prévot, un pénalty généreux accordé aux Niortais en début de rencontre, après une faute malheureuse d'Adolphe Teikeu sur un duel. "J'ai voulu pousser Sissoko (l'attaquant niortais) à tirer de l'autre côté que celui qu'il avait visé mercredi en coupe de la Ligue contre Toulouse (et transformé), et ça m'a souri. Tant mieux pour moi et tant mieux pour l'équipe. Ca nous a mis un coup de boost et on a su faire la différence derrière." souligne le gardien et capitaine sochalien, heureux de se rattraper de faute de main sur le premier but ajaccien vendredi dernier à Bonal.

Un premier but en pro inoubliable pour le jeune Glaentzlin

Après la pause, les Sochaliens passent la vitesse supérieure avec "l'Alsace connection" et une première tête décroisée de Victor Glaentzlin sur la transversale après un bon centre de Weissbeck. Le jeune Guebwillerois, remplaçant de Sané toujours blessé, est récompensé de ses efforts à l'heure de jeu en marquant son tout premier but en professionnel.

Victor Glaentzlin après son premier but en pro avec Sochaux "Quand j'ai marqué, j'ai couru vers mes parents qui étaient en tribunes, je me rappelais où ils étaient placés"

Le jeune attaquant de 21 ans, titularisé pour la 1ère fois en Ligue 2, prolonge une offrande de Daham au fond des filets niortais. "C'est un aboutissement de tout un travail" nous confie-t-il après la rencontre. "Quand on sait par où on est passé, c'est la joie qui prend le dessus. _Quand j'ai marqué, j'ai couru en direction des mes parents qui étaient en tribunes, je me rappelais où ils étaient assis_. J'espère marquer encore d'autres buts, mais c'est un super souvenir, c'est sûr, avec la victoire au bout, c'est tout bénef" conclut presque gêné le jeune buteur sochalien.

Jérémy Livolant, signe dans la foulée, 4 minutes plus tard, son premier but en jaune et bleu, en glissant lui aussi le ballon au fond sur une ouverture de Thioune. Sochaux réalise une très belle performance que salue son entraîneur Omar Daf.

Sochaux se rattrape donc de son échec face à Ajaccio en signant un succès mérité à Niort. Le FCSM est solidement accroché à la 5ème place de la Ligue 2 au terme de cette 13ème journée. Avec 22 points, et au tiers du championnat seulement, il est déjà à mi-chemin du maintien, son objectif prioritaire. Mais également à 3 points du leader Lens ! Les jaune et bleu ont vraiment les moyens de faire vivre de belles émotions à leurs supporteurs qu'ils sont allés remercier pour la cinquantaine d'entre eux venus les soutenir sous le déluge niortais.