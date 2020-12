Ligue 2 : Sochaux, réduit à 10, mérite son point contre Grenoble (1-1)

Encore un match nul pour Sochaux ce vendredi soir à Bonal contre Grenoble (1-1) ! Mais, cette fois, c'est plutôt un résultat positif pour les jaune et bleu, menés très tôt et réduits à 10 à la demi-heure de jeu. Le FCSM, toujours 10ème, limite la casse mais peste contre cette nouvelle expulsion.

Bryan Lasme (ici entre les Grenoblois Tapoko et Nestor) a égalisé pour Sochaux et signé son 4ème but de la saison

Autant le match nul à Pau de ce mardi ne valait rien, autant celui arraché ce vendredi soir à Bonal face à Grenoble fait du bien. Mené très vite 1-0, puis réduit à 10 avec l'expulsion de Chris Bédia à la demi-heure de jeu, Sochaux a eu le mérite d'égaliser juste avant la pause d'une très jolie tête de Bryan Lasme à la réception d'un centre de l'autre Bryan .. Soumaré. Et de résister ensuite toute la deuxième mi-temps. L'arbitrage a encore fait débat lors de cette rencontre de la 16ème journée de Ligue 2 qui voit Sochaux stagner à la 10ème place avant de finir l'année ce mardi à Caen, le 6ème.

Un rouge et Sochaux trinque encore

Tout s'est encore mal emmanché pour le FCSM. Il y a d'abord ce but grenoblois (17ème) inscrit par Moussa Djitté, parti dans le dos de Florentin Pogba, et qui vient glisser le ballon entre Maxence Prévot, le gardien sochalien, et son poteau gauche. Et puis le tournant du match, un choc malheureux entre le gardien isérois et l'attaquant jaune et bleu Chris Bédia à la 30ème minute de jeu.

L'arbitre M. Lepaysant n'hésite pas et exclut le Sochalien pour jeu dangereux "Sochaux a mis trop d'engagement dans son jeu, notre gardien a le crâne ouvert, c'est involontaire de la part de Bédia mais le carton rouge est logique" déplore Philippe Hinschberger, le coach du GF38. Son de cloche forcément totalement différent pour Omar Daf, l'entraîneur du FCSM "Je n'approuve pas cette décision, Bédia s'est engagé, il était à l'affût pour jouer le ballon, le gardien le relâche, d'ailleurs, j'ai croisé le gardien de Grenoble à la fin du match, il ne m'avait pas l'air si touché que ça" !

Le FCSM récompensé pour sa résistance

Bref, chacun défend son camp mais ce carton rouge de Chris Bédia (son 2ème cette saison après celui totalement injustifié à Guingamp), blessé sur l'action, a changé la donne de ce match. Le FCSM a néanmoins trouvé la force d'égaliser par Bryan Lasme (son 4ème but cette saison) et de contenir les assauts grenoblois en seconde période. Des Isérois finalement peu inspirés alors que les jaune et bleu auraient même pu rafler la mise avec plus de justesse en attaque "On n'est pas encore assez armés dans le secteur offensif" regrettait Omar Daf, comme peut-être pour lancer un appel du pied à ses dirigeants avant le mercato d'hiver ?

Quoiqu'il en soit, le FCSM s'est battu avec ses armes pour préserver l'essentiel. C'est, certes, un 4ème match nul d'affilée, mais au vu d'un tel scénario, difficile d'espérer mieux ce vendredi pour les jaune et bleu. En cette fin d'année, c'est une évidence, Sochaux n'est pas beau à voir jouer. Mais il s'accroche, point par point, en attendant des jours meilleurs en 2021.