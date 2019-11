Ligue 2 - Sochaux refroidit Le Havre (2-0)

Dominé, chahuté, presque K-O, Sochaux résiste jusqu'au bout pour écoeurer et terrasser Le Havre 2 à 0, ce vendredi soir, dans le froid du stade Bonal. Le FCSM, redoutable d'efficacité, et guidé par sa bonne étoile, remonte sur le podium. Pourvu que ça dure !

Younès Kaabouni et Sloan Privat, et tous les Sochaliens, peuvent savourer ce succès acquis dans la douleur face au Havre (2-0)

Sochaux, France

Sochaux reprend ses bonnes habitudes au stade Bonal. Oubliée la première défaite à domicile face à Ajaccio il y a 2 semaines, le FCSM est à nouveau souverain dans son jardin. Les jaune et bleu s'imposent, ce vendredi soir, 2-0 face au Havre pour le compte de la 14ème journée de Ligue 2. Mais qu'on ne s'y trompe pas, ce fut tout sauf une partie de plaisir. Chahutés, ballottés, à deux doigts de craquer, les Sochaliens résistent jusqu'au bout pour conserver le but de Thomas Touré au tout début du match, avant la délivrance signée Christopher Rocchia en toute fin de rencontre. Sochaux s'en sort magnifiquement (et miraculeusement ?) bien pour repointer à la 3ème place au classement provisoire de cette 14ème journée de Ligue.

Un but au début et à la fin, et au milieu, une résistance et de la réussite

Si Sochaux arrache son 7ème succès de la saison, c'est en grande partie grâce à son état d'esprit et son art de la contre-attaque, sa marque de fabrique. Mais aussi et surtout grâce déjà au cadeau de la défense havraise qui offre sur un plateau l'ouverture du score sochalienne à Thomas Touré, tout heureux de pousser au fond des filets normands, un ballon cafouillé par le gardien Gorgelin et son défenseur Ersoy. 1-0 après 7 minutes, le Père Noël est en avance à Bonal.

Ensuite, le FCSM subit jusqu'à la pause, a la chance de voir un but havrais refusé sur un hors-jeu plus que litigieux. Tino Kadawere, le meilleur buteur de la Ligue 2, donne le tournis à l'arrière-garde jaune et bleu, à Maxence Lacroix notamment, mais ne marque pas. Après la pause, l'équipe d'Omar Daf souffre moins mais peut dire merci à Maxence Prévot, auteur d'une parade fantastique pour préserver l'avantage de son équipe. Et comme Sochaux sait si bien le faire, il va envoyer son adversaire au tapis, en le contrant à 5 minutes de la fin, avec le but de la délivrance de Christopher Rocchia, après un rush de Ousseynou Thioune, mal repoussé par le portier normand.

Christopher Rocchia peut fêter avec le public de Bonal, à la fois, son premier but en professionnel, et la victoire 2-0 contre Le Havre © Maxppp - Lionel Vadam / Est Républicain

"On a fait du Sochaux, on sait subir et on sait "tuer" l'adversaire quand il le faut" - Christopher Rocchia, défenseur et buteur du FCSM

Si Paul Le Guen reconnait que "perdre ce match est juste impensable, vu toutes les occasions que l'on s'est créées", l'entraîneur havrais ne minimise pas le mérite des Sochaliens. "On a fait du Sochaux ce soir, on sait subir et"tuer" l'adversaire quand il le faut " clame haut et fort Christopher Rocchia, le défenseur et buteur de la 85ème minute. Younès Kaabouni, le milieu de terrain du FCSM ajoute "On a réussi à s'accrocher, on a eu de la réussite aussi, mais voilà _c'est à l'image de notre début de saison, on ne compte pas nos efforts, et on est récompensés. Pourvu que ça dure"_conclut le métronome de l'entrejeu sochalien.

Le mot de la fin est pour Omar Daf. L'entraîneur du FCSM réfute toute forme de baraka pour expliquer le succès de son équipe face au Havre "Nos joueurs adhèrent à notre projet de jeu, c'est ce qui nous permet de faire des résultats. On continue notre petit bonhomme de chemin avec beaucoup d'humilité, mais tout ce qu'on obtient aujourd'hui, on est allés le chercher par le travail". A ce rythme-là, Sochaux, à nouveau sur le podium, ne pourra plus se contenter de dire qu'il ne joue que le maintien.

