Ligue 2 : Sochaux régale (enfin) son public contre Niort (3-0)

Et un, et deux et trois zéro !! Soirée de rêve ce samedi à Bonal avec les premiers buts et la première victoire du FCSM à Bonal cette saison. En battant largement Niort 3 à 0, les Jaune et Bleu confirment leur redressement et pointent désormais à la 6ème place.

Comme un renouveau, ou comme aussi un air de déjà vu. Avec ces trois buts, et un public enfin récompensé de sa fidélité. Oubliée la frustration du Paris FC. Oubliée la désillusion d'Amiens. Retour à la communion entre joueurs et supporteurs ce samedi soir avec la large victoire de Sochaux sur Niort 3 à 0 à l'occasion de la 5ème journée de Ligue 2. Les hommes d'Olivier Guégan font coup double en offrant à leur public leurs premiers buts de la saison à domicile et un premier succès à Bonal. Le FCSM l'emporte logiquement et remonte à la 6ème place du classement.

Le bijou de Weissbeck

Avec Mauricio sur le banc, Olivier Guégan n'a procédé qu'à un seul changement dans son onze de départ par rapport au déplacement à Pau, en laissant Kalulu à droite et relançant Sissoko seul en pointe. Et cette composition va s'avérer payante avec une maîtrise globale des Jaune et Bleu, très vite récompensée par le somptueux coup franc de Gaétan Weissbeck à la 17ème minute, un enroulé du droit aux 20 mètres parfaitement exécuté "De ma cage, j'ai tout de suite vu qu'elle allait au fond, j'ai même levé les bras tout de suite" souffle Maxence Prévot, le gardien sochalien, admiratif du but de son capitaine pour son 100ème match en Ligue 2 avec Sochaux.

Olivier Guégan, coach du FCSM "Je suis content du résultat, de marquer trois buts, de ne pas en prendre, c'est une bonne soirée mais je sais qu'on peut encore faire mieux. A Guingamp, mardi, ce sera une autre paire de manches"

Kalulu comme un symbole

Même si Niort, par son excellent milieu de terrain Bilal Boutobba, fait passer quelques frissons dans la défense sochalienne, Maxence Prévot fait bonne garde dans ses cages "On a marqué vite, ça nous a rendu le match plus facile, on a continué d'attaquer et ça a payé, et on ne prend pas de buts, c'est parfait" souligne le dernier rempart jaune et bleu. "On peut encore faire mieux dans la justesse technique qui nous aurait permis de plier le match plus vite" nuance de son côté le coach Olivier Guégan "mais ne faisant pas la fine bouche, c'est une très belle soirée."

Conclue par le but d'Aldo Kalulu. Déjà à l'origine du break (62è) avec son centre dévié dans son but par Kaboré, l'attaquant du FCSM vient conclure un mouvement à trois de toute beauté à l'ultime seconde avec De Sa, et Do Couto dans le coup. Le meilleur buteur de la saison passée embrasse fougueusement le blason du FCSM sur son maillot, pour bien montrer son attachement à Sochaux dont les dirigeants chercheraient à le vendre en cette fin de mercato. "Kalulu doit rester" se disent les supporteurs. A voir l'accolade que Samuel Laurent, le directeur général du club, a offert à son buteur dans les couloirs de Bonal après le match, on ose croire que l'ailier fera encore vibrer les supporteurs des Jaune et Bleu. Dès mardi à Guingamp, 3ème après sa victoire à Bordeaux, et adversaire idéal pour mettre à l'épreuve ce FCSM en plein renouveau.