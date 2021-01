Ligue 2 : Sochaux rejoint sur le fil à Rodez (1-1)

A 10 contre 11, Sochaux tenait un précieux succès ce samedi soir à Rodez grâce au but de Bédia à un quart d'heure de la fin. Mais une glissade de son gardien le prive finalement des trois points. Les jaune et bleu broient du noir.

Le terrain n'aura pas apporté l'apaisement espéré après les agitations en coulisses à la tête du FCSM, révélées cette semaine par France Bleu Belfort Montbéliard. Ce samedi soir, sous la pluie battante d'un stade Paul Lignon de Rodez d'un autre âge, le FCSM a laissé échapper une victoire qui lui tendait les bras.

Une expulsion sévère, et un but en solitaire

Le 4ème but personnel de Chris Bédia, sur un rush solitaire magnifiquement conclu à la 75ème minute, venait logiquement récompenser la domination des jaune et bleu (en noir et blanc ce samedi), d'autant plus méritoires qu'ils étaient réduits à 10 après l'expulsion très sévère de Fabien Ouréga suite à un choc en fin de course avec le portier aveyronnais (l'arbitre M. Pailhès avait déjà exclu Bédia à Guingamp pour le même genre de faute !).

Une glissade fatale

Mais la malchance a tout gâché avec la glissade de Maxence Prévot, les appuis du gardien sochalien se dérobant au moment d'aller capter un ballon au second poteau sur un coup-franc ruthénois à la dernière minute ! Rageant ... désolant même avec pour couronner le tout, la balle du 2-1 gaspillée par Steve Ambri dans le temps additionnel. L'entraîneur du FCSM s'est d'ailleurs montré énervé devant l'inefficacité de ses attaquants "Ca commence à me gonfler" a lâché Omar Daf au micro de France Bleu Belfort Montbéliard, espérant un renfort de dernière minute avant la fermeture du mercato d'hiver ce weekend. Sera-t-il entendu par ses dirigeants ? En attendant, Sochaux stagne avec ce 4ème match sans victoire d'affilée. Pire, il reglisse à la 9ème place du classement. Pour la venue d'Ajaccio ce mardi à Bonal, le FCSM sera privé de Ouréga, Lasme, Ambri tous suspendus et de Pogba et Thioune, blessés.